Booker T quiere ver a Stephanie Vaquer como campeona

En la reciente edición de WWE RAW, el Gerente General Adam Pearce finalmente se pronunció sobre la situaión del Campeonato Mundial Femenil, indicando que una nueva Campeona se conocerá este 20 de septiembre en Wrestlepalooza cuando Stephanie Vaquer, la contendiente número uno, se enfrente a Iyo Sky por el título que Naomi dejó vacante.

► Booker T predice una gran carrera para Stephanie Vaquer

Recientemente, Booker T opinó sobre quién debería ganar el campeonato vacante en su programa «Hall of Fame», nombrando a Stephanie Vaquer como su principal candidata. El miembro del Salón de la Fama WWE es un gran admirador de Vaquer y cree que ella está destinada a la grandeza y predice que tendrá una carrera digna del Salón de la Fama. Booker T también destacó lo excepcional que es su talento en el ring.

«Denle el título a Vaquer. Denle el título ahora mismo. Ya saben, pónganle el cohete, mándenla directo a la luna. Y les digo ahora mismo, es dinero. Es dinero porque Stephanie es una estrella crossover, tío. Ha cruzado todas las barreras, ¿sabes a qué me refiero? O sea, todas las naciones, prácticamente cumple con los requisitos. Y cuando la ves en el ring, dices: ‘¡Qué buena es! ¡Es realmente buena!’. Golpea con fuerza; no es uno de esos golpes que te golpean, simplemente te da en la cara. No lo ves hasta que lo ves.»

«Les aseguro que será una de esas estrellas que serán recordadas por mucho, mucho tiempo. Creo que tiene aspiraciones al Salón de la Fama. Su trabajo en el ring, para mí, es insuperable. Su timing es asombroso. Su posicionamiento es asombroso».

Booker T, quien también ha entrenado a numerosas estrellas en su escuela, desea tener muchas más estrellas como Stephanie Vaquer para demostrar lo mucho que la aprecia.