Booker T quiere Tiffany Stratton vs. Trish Stratus

Tiffany Stratton es la nueva Señorita Money in the Bank 2024, y tiene una oportunidad titular por el Campeonato Femenil SmackDown ante Bayley en cualquier momento. Sin embargo, el Miembro del Salón de la Fama WWE, Booker T, dijo que le gustaría ver otra lucha de Stratton antes de este encuentro con Bayley.

O después, sea cual sea el caso. El hecho es que Booker T quiere que Stratton tenga una lucha con la también Miembro del Salón de la Fama WWE, Trish Stratus. Esto fue lo que dijo en la más reciente edición de su video podcast The Hall of Fame:

► Booker T opina de un potencial Tiffany Stratton vs. Trish Stratus

«Sí, claro que sí, hombre. ¿Por qué no? Trish Stratus, todavía lo tiene. Lo sabemos… Puedes mirarla y decir ‘Espera un minuto, todavía puede luchar’. Oh sí… No puedo esperar para ver a Trish vs. Tiffany Stratton. Creo que será una lucha de cartelera increíble en cualquier lugar. Especialmente… hombre, ¿te imaginas si lo hacen en Canadá? Hombre, sería espectacular. Así que para mí, solo espero que me programen».