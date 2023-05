Booker T quedó con sabor agridulce tras el Draft 2023

WWE realizó su Draft de 2023 los pasados 28 de abril y 1 de mayo un evento donde las marcas eligieron a los talentos que están con ellos al menos un año. Pero además, entre estos movimientos se destacó el elevado número de ascensos de talentos de NXT que rozó la veintena.

Muchos de los ascensos eran talentos clave en la programación de NXT, como las tres campeonas femeninas de la marca (Indi Hartwell, Alba Fyre e Isla Dawn) y algunos de sus mayores estrellas, como Grayson Waller o JD McDonagh.

Estos movimientos repercutirán inevitablemente en la programación del show de los martes, que deberá renovar su roster con nuevos talentos del Performance Center.

Mientras tanto, Booker T, miembro del Salón de la Fama de WWE y comentarista de NXT, reaccionó a los resultados del Draft durante la última edición de su podcast The Hall of Fame, destacando principalmente el ascenso de McDonagh.

«NXT recibió un duro golpe, y algunos de mis favoritos se fueron, pero se están moviendo hacia cosas más grandes y mejores, así que, enhorabuena. Me alegro de verlos pasar al siguiente nivel porque un tipo como JD McDonagh, quien no sabía que llevara tanto tiempo en el negocio. Realmente no lo sabía.

«Pero escuchándole hablar hoy, creo que lleva 21 años en este negocio, y me dijo que después de unos 16 (años), no creía que fuera a tener una oportunidad, pero siguió luchando y luchando, y boom. Ahora, NXT le ha llevado al roster principal. Estoy agradecido por ello», comentó en el podcast.