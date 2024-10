Booker T propone la primera lucha de Bobby Lashley en AEW

Parece un secreto a voces que Bobby Lashley firmará con AEW. De hecho, para muchos fue una sorpresa que no debutara en WrestleDream, lo cual explicamos así:

«En base a indicativos previos, Lashley estuvo considerado para debutar en WrestleDream, pero se decidió que no. Cuando preguntamos sobre la ausencia de Lashley, nos dijeron que el debut habría resultado en un ataque a Swerve, y no pensaban que dos palizas a dos técnicos locales en un mismo show hubieran sido adecuadas considerando cómo terminó el show».

Cuando debute como All Elite, si es que finalmente «The All Mighty» lo hace, cabría esperarse que se uniera de nuevo a MVP y Shelton Benjamin y entrara en su actual rivalidad con Swerve Strickland y Prince Nana. Esto sería fantástico pues de esa manera el ex Campeón WWE estaría lidiando con un ex Campeón Mundial de AEW.

