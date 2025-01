Booker T pide una oportunidad para Moose en WWE

¿Te gustaría ver a Moose, Brian Myers, Eddie Edwards, JDC y Alisha Edwards contra Finn Bálor, Dominik Mysterio, JD McDonagh, Carlito y Liv Morgan? En 2024, el actual Campeón X-Division de TNA imaginaba:

“Ahora mismo es entre The System y Judgment Day. Sí. Honestamente, creo que es The System. No creo que Bullet Club sea algo relevante ya; no lo sigo tanto, pero no escucho el nombre por ahí mucho últimamente. Bloodline ya no es tan bueno desde que Roman se fue, ya que Roman se está tomando su tiempo libre. La única otra facción importante aparte de The System es Judgment Day. Especialmente con los cruces que están ocurriendo; quién sabe, tal vez un cruce entre The System y Judgment Day podría ser posible con esto que está sucediendo. Nunca se sabe”.

También el año pasado, él mismo explicaba por qué no firmó con la WWE cuando tuvo la oportunidad:

“Nunca es una decisión fácil. Seamos honestos, WWE es un lugar para el que siempre quise trabajar. Pero TNA me dio una oferta a la que no pude resistir… y además tenía algunas cosas y algunas metas que me había fijado y que aún no había logrado en TNA».

► ¿Moose en WWE?

La buena noticia es que tanto la lucha que proponía como el batallar en WWE es posible gracias a la relación entre las dos compañías. Y a través de ella el miembro del Salón de la Fama Booker T quiere que Moose cruce de una a la otra para mostrar sus talentos en escenarios todavía más grandes que los de TNA. Mientras habla en su podcast, Hall of Fame, el veterano también imagina un combate del monarca con Oba Femi, el actual Campeón NXT.

«Es un gran combate. Definitivamente llenará el lugar. No me importa dónde lo hagamos, ese combate sin duda atraerá al público. Y eso es lo que pienso para mí. Creo que voy a disfrutar esta relación más que cualquier otra cosa. Poder ver a estos muchachos, porque he recibido muchos elogios de Moose. Ha venido a Reality of Wrestling tantas veces. Siempre ha sido muy fácil trabajar con él. Quiero ver a un tipo como Moose tener realmente la oportunidad de brillar. Y de nuevo, como dije, hay muchos más en TNA que merecen esa oportunidad, pero si hay una persona que realmente la merece en un escenario de WWE, bajo las luces brillantes, ese es Moose. Denle una oportunidad a Moose.»