Booker T pide el regreso de Brock Lesnar a la WWE

«The Beast Incarnate» Brock Lesnar no ha sido visto en la WWE desde SummerSlam 2023 y el WWE Hall of Famer Booker T cree que ya es hora de que regrese. Así lo expone en un episodio reciente de Hall of Fame with Booker T & Brad Gilmore, el mismo donde propone una lucha para Bobby Lashley en AEW, habla de Sexyy Red y 6ix9ine, o comparte su deseo de llevar a Zilla Fatu a WWE.

► Booker T sobre Brock Lesnar

“Te diré una cosa, amigo, no sé si eso va a suceder. ¿Podría verlo suceder? Sí, por supuesto. Pero el verdadero cambio de juego sería simplemente ver a Brock reaparecer en la televisión de WWE de cualquier manera, forma o figura. Eso es lo que pienso. Ese sería el cambio de juego. Mucha gente, estoy seguro, ha pensado que quizás no vean a Brock Lesnar más después de este descanso que ha tenido, porque ha estado ausente durante bastante tiempo, y nadie ha dicho nada, así que estoy seguro de que si se están soltando algunas palabras [en comentarios/o en promos], sí, podría haber algunos planes en marcha. Pero sí, Brock Lesnar sería un gran cambio de juego. Pero todo está yendo tan bien en este momento, simplemente añadiría más leña al fuego, especialmente con todo lo que está sucediendo con The Bloodline. ¿Va a unirse a Roman? Hay tanta información con la que trabajar, así que sí, me encantaría ver a Brock Lesnar de vuelta en la acción«.

Siempre depende de la historia que se esté contando pero, como en tantas ocasiones pasadas, no cabe duda de que sería una gran noticia para WWE que Brock Lesnar regresara. Eso sí, y esto es una opinión personal, debería ser para contar algo que no tuviera ninguna relación con sus últimas rivalidades, alejado de Roman Reigns y Cody Rhodes.

