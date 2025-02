Booker T opina de las recientes salidas de AEW

Malakai Black, Miro y Ricky Starks acaban de abandonar AEW. El miembro del Salón de la Fama de WWE Booker T comparte sus pensamientos sobre ellos cuando se ha sabido que no tienen ninguna cláusula de no competencia y se habla de que alguno podría unirse a la compañía donde también es comentarista en NXT.

► Nada como WWE

«Tenemos que hablar de Ricky Starks, de Malakai Black, que también hizo su transición a AEW, así como de Miro, que hizo lo mismo al llegar desde WWE. A veces, la hierba no es tan verde al otro lado. A veces, simplemente, algunos luchadores no están hechos para ese sistema. Digo esto porque recuerdo cuando dejé WWE y estuve un tiempo fuera, TNA me llamó y fui a hacer algo de trabajo. Cuando llegué, no tengo nada en contra de TNA de esa época, era una gran empresa, pero después de trabajar para WWE durante 15, 18 años, fue un ajuste muy difícil. Realmente fue un ajuste muy duro. Estás acostumbrado a estar en ese sistema donde todo se hace desde una perspectiva profesional en todos los aspectos: desde los viajes hasta el catering, la lucha, los fines comerciales, todo se hace de una manera específica.

Embed from Getty Images

Cuando llegué a TNA, fue como… tuve que hacer mucho trabajo yo mismo. Iba a las ciudades y desde una perspectiva publicitaria iba al McDonald’s de la esquina y nadie sabía que estábamos ahí. Pensé, ¿qué está pasando aquí? Estaba en el aeropuerto, alguien me veía y me decía: ‘Hey, Booker T, ¿qué tal?’. Me dijeron: ‘Hombre, pensé que te habías retirado. ¿Dónde has estado?’. ¿Qué estás diciendo? He estado en televisión todo este tiempo, estoy en Spike TV. No es una crítica, eso es lo que estoy diciendo. Hablo de esto desde una perspectiva personal. Yo estuve ahí, eso es lo que quiero decir. Es difícil hacer ese ajuste.

«En WWE, todo se hace por ti, ¿verdad? Todo estaba preparado para ti, lo único que tienes que hacer es salir y boom, hacerlo. No tienes que escribir historias, no tienes que crear facciones ni nada de eso. Pero luego, vas a AEW y es como ir a algunas de estas luchas independientes y el tipo que dirige el show, llegas y le preguntas, ‘¿Qué quieres de mí?’. Y ellos te responden, ‘¿Qué quieres tú?’. Así es como es cuando llegas a AEW.

Embed from Getty Images

«Boom, vamos a crear House Of Black. Genial, es una gran idea, pero luego creas la idea y nadie ha escrito nada para ella. Tienes que empezar a pensar qué vas a hacer tú mismo. Vas con los chicos y les dices, ‘Oigan, ¿quieren hacer un ángulo?’. Es lo más estúpido del mundo para mí personalmente. Nuevamente, llegar allí y no tener esa estructura, eso le hizo daño a un tipo como Malakai Black.

«Ir allí y no tener esa estructura, nuevamente, dejando que un tipo como Miro haga sus propios promos. ¿Quién crees que escribió esos promos? Exactamente, ese es mi punto. Esa no es una manera adecuada de crear una promoción. ¿Puedes imaginarte a actores de Hollywood presentándose con su propio guion? No funcionaría nada bien. Mi opinión es que salir del sistema, ese sistema de WWE, perjudicó a estos chicos más de lo que los ayudó. ¿En cuanto al estrellato, al legado? Creo que les hizo daño. Puede que esté equivocado.»