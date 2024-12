Booker T ofrece detalles acerca del nuevo WWE LFG

En 2025, WWE presentará al mundo una nueva competición, LFG (Legends & Future Greats). Uno de sus entrenadores, el miembro del Salón de la Fama Booker T, que estará acompañado por The Undertaker, Mickie James y Bubba Ray Dudley, habla sobre el anuncio hecho recientemente en su podcast, Hall of Fame.

A&E and WWE today announced an expansion of its programming partnership that will include the debut of the new competition series, “WWE LFG (Legends & Future Greats)»!

