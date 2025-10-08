Jade Cargill llegó a WWE en el 2023 precedida de una importante carrera en AEW, donde logró mantener una racha de 60 combates invicta y siendo campeona TBS, hasta que perdió ambas con Kris Statlander. Poco después de aquella derrota, dejaría la compañía de Tony Khan tras expirar su contrato allí.

► Booker T no vio nada extraordinario en Jade Cargill

El miembro del Salón de la Fama de la WWE, Booker T, mantiene su opinión sobre la etapa de Jade Cargill en AEW, y no se retracta ni siquiera tras las críticas, incluso mencionando que mostraba signos de inexperiencia cuando llegó a la WWE. Durante la reciente edición de su podcast Hall of Fame, el miembro del Salón de la Fama WWE admitió que la etapa de Cargill en AEW no le dejó una impresión duradera, al menos no en el ring, pese a su increíble racha de 60 victorias consecutivas.

«La referencia era sobre la etapa de Jade Cargill en AEW. La cosa es que no recuerdo ningún combate de Jade Cargill, en cuanto a contra quién luchó; nada es memorable. ¿Contra quién perdió el título? ¿Kris Statlander? No creo que fuera Statlander; no recuerdo el nombre de la chica».

«Quiero hablar de mis dos años en la industria —dos años en activo— y de lo difícil que es salir a actuar frente a miles de personas siendo tan joven. A alguien como Jade, le doy mucho crédito. Salir frente a tanta gente sin tener la experiencia de Charlotte Flair, Bayley o Naomi, y aun así decir: ‘Estoy lista para la batalla’.»

Booker T aclaró que, pese a no gustarle la carrera de Jade Cargill en AEW, respeta el crecimiento y la confianza de la luchadora, quien ha podido aprender el oficio de mejor manera al enfrentarse a rivales de otro calibre como Charlotte Flair, Bayley, Nia Jax o Naomi, entre otras.