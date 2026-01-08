Booker T inicia un nuevo proyecto en la lucha libre

Es miembro del Salón de la Fama de WWE, comentarista en NXT, entrenador en Reality of Wrestling… ¿qué es lo siguiente de Booker T?

► Reality of Wrestling presenta PROSPE-X

Él mismo lo anuncia en redes sociales:

Reality of Wrestling proudly introduces PROSPE-X — a brand-new, high-stakes competition series searching for the next breakout star in professional wrestling. Created by Booker T and Sharmell Huffman, PROSPE-X will spotlight 10 of the top independent prospects from across the… pic.twitter.com/fl2mvsa4U2 — Booker T. Huffman (@BookerT5x) January 7, 2026

«Reality of Wrestling presenta con orgullo PROSPE-X, una nueva serie de competición de alto nivel que busca a la próxima gran estrella revelación de la lucha libre profesional.

Creado por Booker T y Sharmell Huffman, PROSPE-X dará protagonismo a 10 de los mejores talentos independientes de todo Estados Unidos (9 competidores individuales y 1 equipo por parejas), seleccionados a través de un proceso de inscripción abierta a nivel nacional.

¿Qué hay en juego?

Un competidor destacado obtendrá un puesto oficial en el roster de ROW y competirá en uno de los grandes eventos “Big Four” de Reality of Wrestling:

Last Stand Rumble, Summer of Champions, SubZero y Battle to the Bell

LAS INSCRIPCIONES YA ESTÁN ABIERTAS

Solicita tu plaza aquí:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes2RN2JXYgp-iZCWZnJwJUG-Bf6vWfaCQS5ViiSAmAiwDG9w/viewform«.

En las propias respuestas a la publicación puede verse a algunos luchadores confirmando que han solicitado su plaza.