Booker T inicia un nuevo proyecto en la lucha libre

por
Booker T

Es miembro del Salón de la Fama de WWE, comentarista en NXT, entrenador en Reality of Wrestling¿qué es lo siguiente de Booker T?

► Reality of Wrestling presenta PROSPE-X

Él mismo lo anuncia en redes sociales:

«Reality of Wrestling presenta con orgullo PROSPE-X, una nueva serie de competición de alto nivel que busca a la próxima gran estrella revelación de la lucha libre profesional.

Creado por Booker T y Sharmell Huffman, PROSPE-X dará protagonismo a 10 de los mejores talentos independientes de todo Estados Unidos (9 competidores individuales y 1 equipo por parejas), seleccionados a través de un proceso de inscripción abierta a nivel nacional.

¿Qué hay en juego?
Un competidor destacado obtendrá un puesto oficial en el roster de ROW y competirá en uno de los grandes eventos “Big Four” de Reality of Wrestling:
Last Stand Rumble, Summer of Champions, SubZero y Battle to the Bell

LAS INSCRIPCIONES YA ESTÁN ABIERTAS
Solicita tu plaza aquí:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes2RN2JXYgp-iZCWZnJwJUG-Bf6vWfaCQS5ViiSAmAiwDG9w/viewform«.

En las propias respuestas a la publicación puede verse a algunos luchadores confirmando que han solicitado su plaza.

