Booker T no se sorprendió por los últimos despidos de WWE

El miembro del Salón de la Fama Booker T aborda los últimos despidos de WWE, revelando que no se sorprendió y compartiendo un consejo para ellos. Es interesante apuntar que a él nunca lo despidieron de la compañía; cuando se fue en 2007 fue porque él mismo lo solicitó.

Atendamos a las recientes declaraciones del comentarista de NXT en su pódcast, Hall of Fame:

“No me tomó por sorpresa en absoluto. He sido parte de WWE por muchísimo tiempo, y cada año, especialmente después de WrestleMania, sale una lista y hay gente que es despedida… ser liberado es algo que ha estado ocurriendo desde que estoy en este negocio, en una época específica del año.

¿Quieres estar en esa lista? Por supuesto que no, pero esto es un negocio, y eso es algo que siempre debes tener en mente: que podrías ser despedido tarde o temprano. Te lo voy a decir ahora mismo. Llevo unos 20 años preparándome para recibir esa carta. He estado planeando lo que viene después, sabiendo que algún día vendrán a decirme: ‘Hey, Book, apreciamos todo lo que has hecho aquí, pero vamos a tomar otro camino.’

Ese es mi consejo para los chicos jóvenes. Espero que se estén preparando para un momento como este, para que estén listos y puedan seguir adelante sin detenerse.”