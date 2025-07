Booker T no contempla la necesidad de una gira de retiro

Booker T derrotó a Zilla Fatu en un Street Justice Rules Gauntlet match durante el evento Battle To The Bell de Reality of Wrestling (de propiedad del miembro del Salón de la Fama WWE) en enero de este año, lo que representó su primer combate individual de en cinco años. En cuanto a su último combate en la WWE, compitió en el Royal Rumble 2023, y muchos se preguntan si volverá a ponerse las botas para una última lucha, considerando lo que ocurrió recientemente con Goldberg.

► Booker T ya no quiere volver a luchar

En la reciente edición de su podcast Hall of Fame, le preguntaron a Booker T si alguna vez habría una Gira de Retiro de la WWE para él, y el miembro del Salón de la Fama WWE explicó que no desea volver al ring ni que siente la necesidad de volver a luchar. Además, reflexionó sobre su carrera, dijo que disfrutaba mucho entreteniendo a los fans y que apreciaba cada momento, pero fue realista al decir que estaba muy lejos de su mejor momento.

«Lo tuviste. Lo viste. Está hecho. No tengo ganas de volver al ring y hacer eso. No tengo ganas. De verdad que no. Me lo pasé genial, ¿sabes?, a lo largo de mi carrera. Y entretener a la afición era algo que me encantaba. De verdad. Me encantaba salir y entretener a la afición.

Pero soy realista. Soy realista. Sé que no soy la misma persona que era cuando tenía, ya sabes, 25, 35 o 40 años. Y solo quiero recordar a Booker T como lo hizo, ya sabes, a un nivel altísimo. El chico era malo. El chico era malo.»

De esta manera, Booker T desecha cualquier posibilidad que había de verlo de nuevo en un ring de la WWE, y realmente está contento disfrutando de su retiro, sacando adelante a su empresa de lucha libre y trabajando como comentarista en NXT.