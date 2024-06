Booker T: «Nia Jax vale su peso en oro»

No solo Eric Bischoff está demasiado feliz al tener a Nia Jax como la nueva Reina del Ring 2024 en WWE. También lo está el Miembro del Salón de la Fama WWE, y actual comentarista de NXT, Booker T.

Booker T en la más reciente edición de su video podcast The Hall of Fame, festejó esta decisión creativa de Triple H y lo felicitó a él y a WWE por fin haberle dado una gran oportunidad a Nia Jax. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Booker T está feliz por el éxito de Nia Jax en WWE

«Era hora de que Jax tuviera su momento de brillar. Creo que es justo finalmente darle la oportunidad a Nia Jax. Creo que esto le dará a Nia Jax la oportunidad de sumergirse en algo diferente … Pone un foco sobre Nia Jax de manera semanal.

Creo que el tiempo en televisión que Jax está a punto de recibir es ‘invaluable’. Disfruté descubrir mi capacidad para crear un nuevo personaje como King of the Ring, lo que me permitió debutar con un nuevo acento y un ego desmedido, y espero que Jax tenga una oportunidad similar para expandir su personaje.

«¿Qué vamos a ver de esta Queen of the Ring? No puedo esperar».