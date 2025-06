Booker T: «Mis hijos podrían seguir mis pasos»

El miembro del Salón de la Fama de la WWE y comentarista en NXT Booker T revela que sus dos gemelos de 15 años están preparados para entrar a la lucha libre.

Cabe mencionarse que su madre es la también Hall of Famer Queen Sharmell.

“Nunca digas nunca. A mi hijo le encanta la lucha libre profesional . Mi hija es muy, muy atlética . Yo tampoco sabía qué iba a hacer hasta que entré en este mundo, ¿sabes? Los estoy preparando para que algún día puedan hacerse cargo del negocio . Desde una perspectiva detrás de cámaras. ¡Ahí es donde está el dinero! Y también hay menos golpes [ríe]. No, en serio, ¡nunca digas nunca! La primera vez que me subí al ring fue como un déjà vu. Sentí como si hubiera estado allí toda mi vida. Después de 35 años en este negocio, tengo tanto conocimiento acumulado en mi cabeza que puedo sacarlo en un segundo».

El también mentor de WWE LFG (Legends & Future Greats) habla de este mismo show en la misma entrevista con Metro:

“Si BJ Ray logra entender que hay que tener grandes combates y una personalidad fuerte, podría tener una oportunidad. Pero si no lo consigue, no tiene ni la más mínima posibilidad de triunfar en este negocio. Odio usar el viejo cliché de Rocky Balboa, pero él tenía ese ‘ojo de tigre’. Se lo tomaba muy, muy en serio. Y eso es algo que muchos de estos chicos no hacen. No lo ven como un trabajo de por vida… o como una oportunidad única en la vida. Pero Jasper (Troy)… estoy tan orgulloso de ese chico. La parte física es relativamente fácil, pero la parte mental del negocio es muy, muy dura. Y creo que van a ver mucho de eso esta temporada.”