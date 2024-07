Booker T: «MCMG merecen una oportunidad en WWE»

“Spoiler alert: Puede que no vuelva aquí. Y si no lo hago, sé que el futuro de la lucha libre profesional está seguro dentro de un ring de West Coast Pro. He hablado demasiado y lo último que quiero decir es muchas gracias por los últimos dos años y medio”. Con estas palabras, pronunciadas el 20 de julio en el evento West Coast Pro/DPW/Prestige Untouchable, Alex Shelley confirmaba que está próximo a unirse a WWE o AEW. Según parece, él y Chris Sabin estarían más cerca de la primera.

► Booker T pide una oportunidad a Alex Shelley y Chris Sabin

En espera de saber más sobre el futuro de los veteranos que forman el equipo Motor City Machine Guns, Booker T pide a WWE una oportunidad para ellos. Recordemos que Shelley tuvo una lucha en la compañía en 2005 y que estuvo en NXT en enero de 2020, donde tuvo tres, pero, finalmente, decidió no quedarse. Por su parte, Sabin nunca ha probado esas mieles. Quizá el miembro del Salón de la Fama no tome parte en las contrataciones pero sus palabras no dejan de ser interesantes:

“No sé qué va a pasar en el futuro, pero ahora mismo, creo que la relación entre WWE y TNA va muy bien», dice el también comentarista de la marca amarilla en Busted Open. «De verdad lo creo. Miro a muchos de esos tipos que han estado ahí fuera. Escuchas nombres, como ahora mismo, The Motor City Machine Guns y esos chicos que han estado ahí desde siempre. Sería una pena, sería una injusticia que esos chicos no tuvieran una oportunidad en WWE y no pudieran tener esa experiencia al menos una vez”.

