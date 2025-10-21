Booker T: «Los Hardys son el mejor equipo de la historia»

Con 30 años de trayectoria en la lucha libre, los Hardy Boyz siguen siendo relevantes dentro de la escena de la división por equipos, donde sus logros son incomparables. Recientemente, conquistaron los Campeonatos en Parejas NXT para acompañar su reinado como Campeones en Parejas TNA tras derrotar a Darkstate en NXT vs. TNA Showdown, y luego defendieron su título contra sus antiguos rivales, los Dudley Boyz, en Bound for Glory de TNA.

► Booker T resalta los logros de los Hardy Boyz

En su podcast «Hall of Fame», Booker T manifestó que los Hardy Boyz son el mejor equipo de su generación, auqnue también destacó la combinación de sus logros individuales con aquello que han logrado como equipo.

«Los Hardy Boyz son el mejor equipo de su generación. Jeff tenía ese toque de ‘Enigma Carismático’ y la pintura facial, pero Matt se forjó su propio nicho». Una cosa es tener una racha fenomenal o, en este caso, legendaria en parejas, pero otra muy distinta es que cada compañero se lance por su cuenta y trabaje para que esté a la altura. Que luego se reúnan y funcione igual de bien es algo poco común. Ambos ganaron títulos mundiales. Y luego volvieron juntos, tan triunfantes como siempre».

Además de las decenas de reinados de títulos en parejas en múltiples promociones, Jeff ha conseguido múltiples Campeonatos Mundiales en WWE y TNA, y Matt es dos veces Campeón Mundial TNA y ex Campeón Mundial ECW. Sin duda, son logros difíciles de superar para cualquier equipo en la industria.