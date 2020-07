Booker T: "Los grandes campeones de WWE siempre fueron egoístas"

Algunos podrán calificarlo de "Uncle Tom" por su defensa de WWE y otras Superestrellas blancas de la compañía, pese a ser víctima años atrás de segmentos a todas luces racistas. Pero dejando a un lado este punto, siempre es un gusto escuchar las reflexiones de Booker T en el podcast 'The Hall of Fame', veterano de la industria con treinta años de experiencia a sus espaldas.

Y en el último episodio de su particular tribuna, Booker analizó la carrera de otro luchador que como él, nunca ha llegado a hacerse con el máximo premio de WWE: Dolph Ziggler.

Pese a que "The Show-Off" tendrá una nueva oportunidad de destronar a Drew McIntyre el próximo lunes en Raw, pocos contemplan que el escocés pierda el título a las puertas de SummerSlam 2020.

Booker se pregunta entonces por los motivos de que Ziggler parezca quedarse siempre a las puertas de la gloria.

► La falta de ego de Dolph Ziggler

«Dolph Ziggler se ha pasado mucho tiempo saliendo ahí fuera queriendo ser el tipo que se roba el show. Y eso, a menudo, no es sinónimo de campeonatos. Hace muchos años que Shawn Michaels es considerado "Mr. WrestleMania", pero echa un vistazo a las estadísticas de Shawn Michaels en WrestleMania. Perdió más que ganó en WrestleMania. Se robó el show muchas veces, pero no ganó muchos de esos combates. Al contrario que los 14 de Randy Orton, no hablamos de los campeonatos mundiales de Shawn Michaels. Hablamos de que Shawn Michaels se robó el show. «Y uno se pregunta si Dolph Ziggler se pasó más de una década saliendo ahí fuera a robarse el show, en vez de querer ser como Roman Reigns. Dolph Ziggler quería salir ahí fuera y tener la mejor actuación, en vez de salir ahí fuera a ser egoísta. Todos los campeones mundiales fueron siempre tipos egoístas. «Tienes que saber cómo pensar en ti mismo y tienes que saber cómo ponerte por delante de todo. No quiero desmerecer nada de su trabajo, porque es un gran trabajador, pero creo que en sus inicios, Dolph Ziggler pensaba demasiado en salir ahí fuera y ser "The Showstopper"».

En 2018, Ziggler reconoció que siempre intentó imitar a HBK. Y si bien podrían trazarse paralelismos respecto a que ambos nunca necesitaron grandes reinados titulares para destacar, las comparaciones son odiosas en cuanto a la relevancia de cada uno en la historia de WWE. De hecho, hasta este año, Ziggler no había disputado un combate individual en WrestleMania, y supongo que no fue por culpa de querer ofrecer el mejor combate posible. Obviamente, Booker no iba a hacer mención expresa a la politiquería tras bambalinas de McMahonlandia.