Booker T: «Los fans de AEW parecen una secta»

Los atletas profesionales hablan de jugadores de otros equipos y empresas en su deporte. Los fanáticos olvidaron que una vez no estaba mal visto que los luchadores hablaran sobre atletas en diferentes compañías. Te lavaron el cerebro si crees que es ‘grosero’ hablar positivamente de las personas en tu profesión. Además, esto es exclusivo para los fanáticos de AEW. Los peores fanáticos en todos los deportes profesionales, por cierto«. Estas palabras dedicaba recientemente MJF a los fans de AEW.

► Booker T critica a los fans de AEW

Ahora quien habla de ellos es Booker T. Y sus comentarios en The Hall Of Fame no son mucho más amables. Los hizo contestando a un fan que señalaba que son como una secta. El miembro del Salón de la Fama de la WWE no se refiere a todos los fanáticos sino solo a algunos de ellos.

“Sabes, estoy 100 por ciento de acuerdo. No diría todos, no voy a decir todos, pero sí muchos. A veces solo lo buscan. Es como estar en una relación, sabes de dónde sacaste a una de esas novias que están mirando tu teléfono todo el tiempo, buscando algo… inventando excusas para tener una pelea, cosas así, así son los fans de AEW.

«Podrías estar hablando de algo totalmente irrelevante para AEW y dicen: ‘Espera un minuto, está hablando de AEW, ¿dijo Kenny Omega?’. Es ese tipo de cosas, es como si estuvieran paranoicos. Relájate, nadie está pensando en AEW lo suficiente como para que intentemos hablar en código al respecto”.

¿Qué os parecen las palabras de Booker T sobre los fans de AEW?