Booker T: “Las redes sociales dañan más que ayudan”

El miembro del Salón de la Fama de WWE y comentarista en NXT Booker T habla sobre Dominik Mysterio, Trick Williams, Roman Reigns, Vince McMahon y mucho más. Todo ello en una reciente entrevista en exclusiva con nuestros compañeros de Esports Insider.

► En palabras de Booker T

¿Has jugado a muchos de los juegos WWE 2K u otros en el pasado?

«¡Claro que sí! Soy un gran gamer. Tengo mi Switch conectada al televisor. Pero ahora mismo es época del US Open, así que estoy jugando tenis. Yo voy con la corriente: en temporada de fútbol americano juego Madden, en temporada de béisbol juego MLB, ese tipo de cosas. Juego con mi hijo y nos enganchamos mucho. Ahora mismo es un honor para mí estar haciendo parte de los voiceovers como comentarista en los videojuegos. Estoy muy emocionado con eso. Apenas termine esto, me pongo con ello. Así que sí, soy un gran gamer. Siempre lo he sido desde niño».

¿Cuál es tu juego favorito de todos los tiempos?

«Tiene que ser Madden, hermano. Madden es un juego muy dinámico. Al final son números, pero aun así es increíble. Un juego que me atrapó el último año fue Ghost of Tsushima. Ese juego me llevó a un lugar en el que nunca había estado. Es tan detallado que te preguntas cómo la mente humana puede crear algo así. Con los mongoles y toda la historia… es una locura, pero al mismo tiempo, increíble». Las redes sociales tienen gran influencia en la lucha libre. Personas como Logan Paul hacen ambas cosas muy bien. ¿Esto ayuda o perjudica el arte de la lucha?

«Creo que es más negativo que positivo, porque todos opinan sobre tu carrera y cada cosa que haces. No puedes cometer errores, porque te critican y te hacen sentir como nada. Ese es el lado negativo. El positivo es que mucha más gente te ve. Si eres bueno, alguien te llamará y te llevará. Al final del día, eso es lo que importa».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Logan Paul (@loganpaul)

Undertaker se ha mostrado decepcionado con luchadores grabando TikToks en backstage, ¿compartes esa opinión?

«Estoy de acuerdo con Taker. Creo en mantener al personaje lo más real posible. Esa es tu fuente de ingresos. Siempre digo: imagina si Undertaker era “The Phenom” en un PPV el sábado, y el martes salía en TikTok como chef. No podrías creer en él de la misma forma. Los jóvenes hoy no piensan en eso ni les importa». Un luchador que sí mantiene su personaje es Dominik Mysterio. ¿Qué opinas de su reinado como campeón?

«Dominik vive su personaje. Por eso es tan popular. No es un luchador aéreo, no hace muchas acrobacias. ¡Es simplemente un luchador! Pero también es un gran entertainer. Ha entendido lo que es realmente el negocio, y tuvo grandes mentores». ¿Crees que pueda superar lo que hizo Rey Mysterio?

«No, y tampoco creo que deba ser su misión. Él es un gran talento. Hace cosas que Rey no podría. Son muy diferentes. Pero creo que Dominik va a llegar muy lejos, sin necesidad de comparaciones».

¡VIERNES! Lucha por el Megacampeonato de AAA en #WorldsCollide: Hijo del Vikingo 🆚️ Dominik Mysterio Boletos en https://t.co/h0dpWVhBH6 pic.twitter.com/2wb57tNGgq — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) September 9, 2025

Otro que ha aparecido con fuerza es Jacob Fatu. ¿Lo ves mejor como individual o en facción?

«Creo que encaja en una facción, pero lo veo más como solista. Jacob Fatu tiene potencial de campeón mundial. Puede hablar, puede lucir genial, tiene todo para ser una superestrella. En este negocio a veces toca alternar entre grupo e individual, pero él puede brillar en cualquier papel. ¿Quién ves como el futuro de WWE en NXT?

«Trick Williams es el futuro de esta compañía. Es mi chico. Me recuerda a mí mismo. No es el mejor luchador del mundo, pero no necesitas serlo para ser una gran estrella. Solo necesitas ser un gran performer, y eso lo entiende a la perfección». ¿Ves futuro para Joe Hendry en el roster principal?

«Sí, Joe Hendry es un entertainer. No es el mejor luchador, pero eso no es la esencia de la lucha. La clave es hacer que los fans crean y sientan. La Attitude Era fue tan grande por la participación de los fans. Y eso es lo que Hendry sabe hacer muy bien». ¿Cuál fue tu reinado favorito en WCW?

«El de parejas fue especial por estar con mi hermano y Sherri. Pero el de Televisión fue el más divertido: defendía cada sábado y me permitió demostrar mi nivel. Ese fue el nacimiento de Booker T».

WCW TV Title Match Champion Booker T

vs

Challenger Psicosis WCW Nitro

April 20, 1998 pic.twitter.com/bwirllMxjK — GrappleClips (@GrappleClips) January 10, 2025

Hulk Hogan ayudó a impulsar a Harlem Heat. ¿Qué tan importante fue?

«Muchísimo. El habló con la oficina y dijo: “Aquí tienen a su equipo, Harlem Heat”. Ahí empezó todo. Le doy mucho crédito». ¿Cómo fue trabajar con Vince McMahon?

«Me encantó. Vince era exigente, quería perfección, cero excusas. Aprendí mucho de él. Es la razón por la que hoy tengo mi propia empresa de lucha, Reality of Wrestling». ¿Cómo va Reality of Wrestling?

«Muy bien. Creciendo mucho. Tenemos más de 60 talentos y varios programas. Queremos mudarnos a un lugar más grande. Solo pedimos oportunidades».

Roxanne Perez dijo que tú y Sharmell son como sus segundos padres. ¿Qué tan orgulloso estás de ella?

«Muchísimo. Encajó perfecto en el roster, con gran confianza. Es increíblemente buena en el ring. Empezó con nosotros a los 16 y ahora es una megaestrella mundial«. ¿Qué luchador hubieras querido entrenar?

«A Dominik. Estuvo con Lance Storm, que es excelente, pero me hubiera gustado trabajar con él. Aunque ya es muy inteligente y aprende como una computadora». ¿Qué opinas de Oba Femi en NXT?

«Solo lo motivo. Es muy nuevo, pero brillante. Tiene talento generacional, podría haber funcionado en los 70, 80 o 90. Es uno de mis favoritos». ¿Con quién te hubiera gustado luchar en tu prime?

«Con Roman Reigns. Su estilo es mágico, sabe hacer brillar a cualquiera. También con Shawn Michaels».

Roman ha hecho gran trabajo con Logan Paul, ¿no?

«Sí. Logan trabaja duro, no lo finge. Hace que la gente crea en él. Eso solo pasa si realmente te esfuerzas». ¿Cuáles son tus tres mejores públicos?

«No lo pienso en público, más bien en ciudades. El que más recuerdo fue en Manila, Filipinas. Luché contra Batista en la misma arena donde Ali y Frazier pelearon. Fue mágico, me sentí como Ali». ¿Alguna idea tuya que nunca se usó?

«Nunca presenté ideas. Siempre confié en el guion y lo hacía funcionar. Ese era mi trabajo». ¿Qué pensaste del ángulo con Kurt Angle y tu esposa?

«Fue como una película. Kurt lo respetó mucho, nunca pasó nada fuera de cámara. Para mí la lucha siempre ha sido cine«. ¿Qué opinas de la salida de Karrion Kross y Scarlett?

«No me sorprende. Es una oportunidad disfrazada de bendición. Hay que dejar que se desarrolle, creo que terminará siendo algo grande«.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TrillerTV (@fitetv)