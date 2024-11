Booker T: «La estrella de LA Knight se ha apagado un poco»

El miembro del Salón de la Fama de WWE Booker T habla del presente de LA Knight, el actual Campeón de Estados Unidos. Para contextualizar, después de haber dejado atrás sus rivalidades con Logan Paul, Andrade y Carmelo Hayes, «The Megastar» está comenzando una nueva con Shinsuke Nakamura, quien lo atacó durante el episodio de SmackDown del 15 de noviembre.

► El momentum de LA Knight

Hablando recientemente en su pódcast, Hall of Fame, el antaño King Booker valoraba así la situación en la que se encuentra el campeón aludiendo a que la historia con «The King of Strong Style» puede ayudarle a recuperar el momentum que tenía y que parece haber ido perdiendo brillo en los últimos meses:

«Me gusta ese enfrentamiento también. LA Knight necesita algo que vuelva a encender su chispa. Parece que se ha apagado un poco. Parece que esa estrella se ha atenuado un poco. Así que creo que Shinsuke Nakamura definitivamente será la persona adecuada. Me encanta Shinsuke. Me encanta todo sobre él. Así que sí, me gusta eso».

Knight, mientras tanto, siempre está hambriento:

«Estamos hablando de una vindicación total, de un completo ‘se los dije’ [risas]. Al mismo tiempo, hay que tener un poco de humildad por todo el camino que hubo que recorrer y el tiempo que tomó llegar hasta aquí. Así que no me lo tomo todo con ego. ¿Lo estoy disfrutando? Esa es otra buena pregunta. A veces sí, a veces no [risas], siendo honesto, pero estoy haciendo lo mejor que puedo para disfrutar todo esto, porque es difícil hacerlo cuando estás acostumbrado a estar en la lucha constante. Para mí, sigo en la pelea. Sigo peleando por ganarme mi lugar, y bueno, soy el Campeón de los Estados Unidos ahora mismo, así que tengo un lugar bastante bueno, pero quiero más. Estoy hambriento, y el chico tiene que comer.»