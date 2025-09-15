Booker T: La dupla inesperada con Goldust en WWE

El miembro del Salón de la Fama WWE, Booker T, saltó a la fama en el mundo de la lucha libre profesional tras formar equipo con su hermano Stevie Ray como Harlem Heat, pero también disfrutó de formar equipo con otra estrella durante su tiempo en la WWE: Goldust, con quien inesperadamente encontró el éxito en la división de parejas.

► Booker T y Goldust lograron el Campeonato de Parejas

Durante su entrevista con el canal de YouTube de otro miembro del Salón de la Fama WWE, D-Von Dudley, Booker T recordó cómo la colaboración con Goldust surgió de forma inesperada en el 2002, y juntos lograron hacer funcionar esta sociedad.

«Goldie y yo no inventamos nada de eso. Todo lo que hacíamos estaba escrito, salíamos, recibíamos el guion y lo representábamos. Y, ya sabes, nos divertíamos cada semana. Pero éramos dos chicos que, en ese momento, no tenían nada que hacer. Simplemente nos lo pusieron encima, y ​​nadie pensó que Goldust y Booker T fueran a funcionar. Nadie pensó que se convertiría en un momento destacado en casi todos los programas de la semana»

«La cuestión es que, en aquel entonces, te juntaban y tú hacías que funcionara, ¿no? Al final, era algo en lo que realmente tenías que pensar. Para mí, todo se trataba de: ‘Dame el guion. O sea, ¿qué voy a hacer esta semana?’. Sabes, nunca quise saberlo, pero cuando me lo diste, mi cerebro empezó a pensar», dijo. «No pensábamos en nada más que entretener a los fans. Sin embargo, cuando subimos al ring, queríamos tener combates por equipos realmente buenos. ¿Me entiendes?»

El dos veces miembro del Salón de la Fama WWE explicó que no mucha gente esperaba que ganaran el Campeonato de Parejas, y afirmó que eso fue algo gratificante, pero también se sintió orgulloso de finalmente perderlos, ya que esto, sumado a la posterior división del equipo generaron fuertes emociones entre los fanáticos, con lo cual sintió haber logrado el objetivo de generar un impacto en el Universo WWE.