Booker T: «Juraría que AEW le paga a Dave Meltzer»

El influyente periodista Dave Meltzer ha estado apoyando a AEW desde el comienzo, lo cual, siendo alguien tan polarizante, ha llevado a muchos a pensar que existe más que un gusto por el producto o buena relación con algunos de sus luchadores. Por ejemplo, el año pasado Eric Bischoff comentaba que el Editor en Jefe del Wrestling Observer es en parte propietario de la compañía:

«¿Cómo sabría Dave que este acuerdo (con Warner Bros. Discovery va a hacer que AEW sea rentable? La única forma en que Dave Meltzer podría saberlo… ¿tiene acceso a las finanzas? La única forma en que podría hacer una declaración como esa con alguna credibilidad es si estuviera al tanto de las finanzas. O Dave tiene acceso a esas finanzas, y como periodista, no las compartirá, o está inventando mierd*. Creo que, como periodista, tienes la obligación de confirmar o negar que eres dueño del tres por ciento… ante la audiencia, para que simplemente desaparezca. De lo contrario, siempre habrá una pregunta abierta cada vez que informes algo».

► Le pagan o deberían

Pero no existe ninguna prueba realmente de que Meltzer forme parte en algún sentido de la casa Élite. Ahora, si esto no es así, al menos deberían tenerlo en su nómina, según señala Booker T en su pódcast, Hall of Fame, cuando habla acerca del apoyo que Dave ha brindado en todo momento a All Elite Wrestling, lo cual el miembro del Salón de la Fama considera, en ocasiones, injustificado:

«Tal vez está buscando trabajo, tal vez está en la nómina, no lo sé. Te puede molestar escuchar algunas de las cosas que dice sobre AEW. Como dije, jurarías que está en la nómina. Y si no está en la nómina, debería estarlo, porque me he sentado a ver ese show y, a veces, siento que podrían estar haciendo mucho más. No a veces, siempre siento que podrían hacerlo mucho mejor, y lo voy a dejar ahí porque no es mi asunto.»