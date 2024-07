Booker T: «John Cena, el mejor de la historia»

Aunque recientemente reportábamos que Bully Ray decía que John Cena no era el mejor luchador de la historia, sino Ric Flair, ahora debemos reportar una opinión en un distinto ángulo. Se trata de la opinión de Booker T, quien en la más reciente edición del podcast The Hall of Fame, señaló que el legado de John Cena es impresionante, y debido a ello, es el mejor luchador de todos los tiempos.

► Booker T habló acerca del legado de John Cena

«Ha hecho tanto por el negocio, hombre. Realmente lo ha hecho. Cena es un embajador de la lucha libre de maneras que muchos ni siquiera conocen. La gente no ve el trabajo que John Cena, ya sabes, hizo para llegar a ese punto, ¿verdad? Justo donde está ahora en cuanto a este nivel de estrellato en la lucha libre profesional y en Hollywood.

«Recuerdo cómo se comportaba Cena tras bastidores, y noto cómo hacía un esfuerzo extra, como limpiar el vestidor la noche antes de que llegaran los limpiadores para hacer que todos se vieran mejor. Era el primero en llegar y el último en irse. Nunca recuerdo haber visto a Cena quejarse, y siempre estaba dispuesto a escuchar consejos. Siempre le daba consejos y siempre escuchaba. ¿Sabes a lo que me refiero? Siempre los tomaba y hacía algo con ellos. Por eso es, ya sabes, el Mejor de Todos los Tiempos.

«Me alegra ver que John Cena se retire en sus propios términos. Muchos alrededor de Cena pudieron ver la estrella en la que se convertiría, aunque no fuera universalmente querido. No era de esos tipos que tenían la cabeza, ya sabes, la cabeza, ya sabes, en un lugar donde no debía estar, si sabes lo que quiero decir.

«Cena es un estudiante del juego y mira lo difíciles que probablemente fueron las iniciativas de ‘Make-A-Wish’ de ‘The Champ’. No entiendes lo difícil que es tener que hacer ese tipo de cosas y hacerlas con el corazón. No solo porque alguien te está obligando a hacerlo, porque te están pagando para hacerlo, ya sabes, o algo así, sino hacerlo de verdad porque lo tienes en el corazón.

«Tengo que elogiar el trabajo que Cena ha estado haciendo todos estos años y desearle lo mejor en su próxima jubilación. Verlo retirarse y salir, ya sabes… en sus propios términos. Es increíble, hombre. Realmente lo es. Cuando escuché la noticia, solo quería decir felicidades».