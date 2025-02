Booker T: «Jey Uso conecta con los fans»

Booker T sigue sorprendido con Jey Uso y todo lo que ha logrado en los últimos meses en WWE. Sobre todo, la victoria sobre John Cena para ganar el Royal Rumble 2025.

Por eso, en la más reciente edición del video podcast The Hall of Fame, Booker T recordó que tanto Jey Uso como Jimmy Uso iniciaron su instrucción en el mundo de la lucha libre en su academia, la Reality of Wrestling. Además, elogió de nuevo a Jey. Estas fueron sus palabras:

► Booker T habla de Jey Uso con gran orgullo

«La victoria fue solo el comienzo de algo aún más grande. El campeonato es una cosa, pero el estatus, eso es algo completamente diferente. Ahora mismo, él tiene el estatus, hermano. El de ser el tipo en quien pueden confiar. El campeonato llegará después.»

«Esa noche será una que Uso recordará con orgullo por el resto de su vida, y yo siento orgullo por haber jugado un papel en su carrera.

«Recuerdo algunos de mis combates más importantes, y creo que Uso siempre tendrá presente el hecho de que logró la victoria compartiendo el ring con algunos de los nombres más grandes de la industria, como John Cena.»

«Su trabajo en el ring es excelente, ¿sabes? Pero creo que su conexión con los fanáticos es lo que realmente lo ha llevado a otro nivel. Ves a todo el mundo haciendo el ‘YEET!’, y tienes que preguntarte, ‘Hermano, ¿cuántas camisetas podemos vender con esto?’ Hay un atractivo enorme en ‘Main Event’ Jey Uso».