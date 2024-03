¿Booker T irá a Revolutión para despedir a Sting?

«(…) Lo digo en serio, no me retiraría si fuera tú, Sting. Me quedaría en el ring para siempre. Recibir golpes, volar desde cosas [risas]. Sting, solo digo que amo a Sting. Tiene una carrera impresionante. Siento que si dejara de hacer esto, es cuando la luz realmente podría apagarse. Digo, mantén esa puerta abierta. Haz apariciones, incluso si no luchas. Mantén esa puerta abierta. Sigue cobrando esos cheques de Tony Khan durante los próximos diez años (…)«. Esto le decía Booker T a Sting en 2023.

► Booker T del retiro de Sting

Pero finalmente «The Icon» va a retirarse tan pronto como este domingo. En un evento, Revolution 2024, en el que estarán muchos de sus amigos. Aunque no tantos como querría. Por ejemplo, Kevin Nash ha adelantado que no estará allí debido a su relación con WWE. Ese podría ser también el motivo de Booker T, pero en realidad no es así. De hecho, si no acude a la cita es porque no lo invitaron. O porque está ocupado, pero, ¿podría estarlo un domingo por la noche?

«Si estuviera libre y me invitaran, probablemente iría. Quiero decir, nadie me ha invitado [risas]. Sting y yo, éramos cercanos en muchos aspectos. No necesariamente diría que Sting y yo éramos amigos o compañeros que salíamos juntos o algo así, pero siempre he tenido el máximo respeto por Sting, y si me invitaran a estar en su última pelea, definitivamente lo consideraría si estuviera libre. Si estoy libre, siempre estoy disponible», dice el también WWE Hall of Famer en su pódcast, The Hall of Fame.

Siempre es posible que Booker T no tenga nada que hacer y sí reciba una invitación de Sting. Lo veremos en unos días.