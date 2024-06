Booker T resalta el IQ en el ring de Roxanne Pérez

Allá por 2022, año en que la ahora Campeona NXT firmó con WWE, Booker T decía esto de Roxanne Pérez:

«Recuerdo cuando Roxanne estaba hablando conmigo acerca de entrar en WWE. Yo le dije: ‘Esto es algo que realmente no queremos estropear’. Vimos cómo Lita entró al Salón de la Fama WWE después de 20 años de carrera. Esta chica es la nueva Lita. Roxanne va a ser la nueva Lita. Dentro de 20 años, Roxanne Pérez va a entrar al Salón de la Fama WWE. No podemos estropear esto. Y sé que todo va a estar bien y aprecio todo lo que WWE está haciendo con Roxanne porque ella es un diamante. ¡Ella es un diamante en bruto! Todo lo que necesita es estar en el lugar correcto, trabajar con las personas adecuadas y lso fanáticos se sentirán atraídos por ella porque tiene lo que llamamos en el negocio, el ‘It Factor’ (el ‘Factor X’)».

► Booker T de Roxanne Pérez

El miembro del Salón de la Fama ha sido parte de toda la carrera hasta ahora de la luchadora, desde entrenarla en Reality of Wrestling, la escuela de lucha libre que comanda y donde ella se dio a conocer, hasta la ayuda que le esté brindando en la actualidad en el territorio de desarrollo. Y recientemente, hablando en su pódcast, The Hall of Fame, el también comentarista de la marca amarilla resaltaba el coeficiente intelectual de la monarca en el cuadrilátero.

«Estoy esperando con gran anticipación ese combate (contra Jordynne Grace en NXT Battleground 2024), solo por lo que Roxanne ha estado trayendo recientemente a la mesa. Su inteligencia dentro del ring ha aumentado literalmente hasta la cima. Sus actuaciones en el ring y en el micrófono han dado un gran salto. Dicen que los campeonatos te hacen mucho mejor, y para ella, definitivamente ha hecho ese trabajo. Para este combate con Jordynne Grace, eso va a ser, sabes cómo lo llamo, va a ser un monstruo, nena. Va a ser bueno. No puedo esperar. Sea lo que sea lo que pase el domingo, estaré sentado justo ahí en la cabina, y estaré animando a mi chica, Roxanne Perez».