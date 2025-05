Así intenta ayudar Booker T a Stephanie Vaquer

Cualquiera pensaría que Stephanie Vaquer, la actual Campeona NXT, no necesita que nadie la ayude, que ella sola sigue descubriendo nuevas alturas en la montaña de su exitosa carrera.

Sin embargo, todos la necesitan, nadie triunfa por sí mismo, y el comentarista de la marca y miembro del Salón de la Fama de WWE Booker T intenta ayudar a «La Primera»:

«No es por mí (su popular reacción cuando la luchadora de Chile aplica su Devil’s Kiss). No es por mí, es por Stephanie. Es para darle algo de visibilidad a ella porque es increíble. Tiene un gran talento y está haciendo un trabajo excelente en NXT. No pensé que ella sería la indicada. Pensé que sería Giulia o Zaria. Stephanie Vaquer llegó y ha hecho un trabajo increíble, tanto en lo que respecta a su rendimiento en el ring como en su valor como entretenedora. Hicimos juntos lo de Bad Bunny. Es una persona muy genial.»

Cuando le preguntaron cuál fue la reacción de Stephanie a sus comentarios, Booker respondió: «Creo que le gustó, porque cuando empezó a hacerlo, me señalaba como diciendo, ‘Vamos a divertirnos’. Mucha gente lo ve y piensa, ‘Booker T quiere robar protagonismo’. Pero cuando yo era un luchador joven que recién empezaba, el spinaroonie no habría sido el spinaroonie si no fuera porque Mark Madden se volvía loco cada vez que lo hacía. Luego se volvió algo conocido por todos. Para mí, estoy tratando de hacer lo mismo con estos chicos y chicas que están empezando.»