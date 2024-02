Booker T habla de The Rock: «Que regrese a WWE es bueno»

En la más reciente edición de su video podcast, The Hall of Fame, el reconocido Booker T habló de uno de sus clásicos rivales en WWE, The Rock, y cómo este se ha convertido en un villano total. Booker T se refirió a la promo de The Rock cuando anunció que oficialmente era parte de The Bloodline junto a su primo Roman Reigns.

También comentó que para él, es algo muy bueno para WWE y la industria de la lucha libre en general, el tener a The Rock de nuevo en WWE. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Booker T alaba a The Rock y su nueva etapa como villano en WWE

«Una promo excelente… Bueno, digo, no me sorprende ni tantito. Me has oído decirlo: la sangre tira más que el agua, ¿sabes? Y dije, ‘Ahora, siéntate y observa cómo se desarrolla esto’. Sí, no me voy a emocionar mucho porque estaba, ¿sabes?, viendo algo en YouTube.

«Y estaban hablando de esto, él estaba diciendo cómo The Rock dio luz verde para estar en la lucha. Y luego, después de la reacción negativa de la gente, Rock tuvo el tino de decir, ‘Necesitamos cambiar de rumbo’. ¿Puedo ver que eso pasó? Quizás. Puedo ver que eso haya sido lo que haya pasado.

«¿Sabes? Por eso trato de no, ya sabes, escribir o planear el show. Porque cómo era ayer puede no ser cómo es hoy. Así que creo que fue la decisión correcta. Fue lo correcto hacer este ángulo aquí, y poner a Cody en esa posición. No, hombre, es obvio. Es obvio, y fue la movida más inteligente que cualquiera podría haber pensado.

«¿WWE cambió los planes por la reacción negativa de los fans? No sé si era el plan o no. Pero sé que estaba en camino de ser el WrestleMania que la gente ha estado pidiendo desde hace bastante tiempo, en los últimos dos años. Así que digo, vamos a hacerlo. Y no hay mejor persona para ser parte de algo así. Ya está todo vendido, y solo el toque final, la guinda del pastel. Esto es, hombre.

«Que The Rock esté de vuelta es bueno para los negocios. Claro, hombre. Sabes, digo que The Rock esté de vuelta es definitivamente bueno para los negocios. De cualquier manera que lo mires, que The Rock esté de vuelta es bueno para los negocios.

«Sé que mucha gente ha estado en desacuerdo conmigo en eso, especialmente los Gen-Z de esta generación. No entienden la comercialización y el poder estelar de alguien como The Rock. Y cada vez que puedas tener a alguien así cerca de tu arena, lo quieres allí. Es simple matemática. Realmente lo es».