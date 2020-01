Booker T tiene contrato hasta el 2029 con WWE, y les dijo que él quería estar y luchar en el Royal Rumble 2020, pero les había dado un ultimatum. Sin embargo, el plazo feneció y el dos veces miembro del Salón de la Fama WWE no fue programado para el PPV, aunque sí apareció en el mismo durante el Kickoff junto a Sam Roberts y Renee Young.

Booker T también apareció en el evento principal como comentarista invitado durante la batalla campal varonil, que fue ganada por Drew McIntyre.

► Booker T volverá al cuadrilátero en febrero

Recientemente, Booker T ha confirmado que volverá al ring para competir en un combate de parejas en Reality of Wrestling el 8 de febrero próximo. El dos veces miembro del Salón de la Fama WWE, previo a Royal Rumble 2020, indicó repetidamente que podría participar en la batalla campal de 30 hombres, o haciendo equipo con su hermano, Stevie Ray, para enfrentar a The Revival.

Ahora, solo 24 horas después de la conclusión del Royal Rumble, se ha confirmado que Booker regresará a dentro de un ring de lucha libre, aunque no para WWE, sino que será para Reality of Wrestling, la promoción que dirige en Houston, Texas.

I’m back in the ring! https://t.co/lguQ3IMtFJ — Booker T. Huffman (@BookerT5x) January 28, 2020

– «¡ULTIMA HORA! Booker T regresa al cuadrilátero como Capitán de equipo para Reality of Wrestling contra Ryan Davidson. ‘Las líneas de batalla han sido trazadas y es hora de ir a la guerra’ G.I. Bro» – «¡Estoy de vuelta en el ring!»

Como puede ver en el anuncio previo, el actual panelista de WWE Backstage regresará como el capitán del equipo de Reality of Wrestling, y junto a Bryan Keith, Zack Mason y Warren Johnson se enfrentarán al ex Campeón de Peso Completo ROW Ryan Davidson y The Renegades en una lucha por equipos. Booker T traerá de vuelta su personaje de G.I. Bro para el próximo evento «Battle Lines Drawn» de ROW, que es la empresa independiente que posee el luchador.

Esta será la primera vez que competirá en una lucha desde que derrotó a Rex Andrews en el evento The Last Stand de ROW en enero del año pasado.