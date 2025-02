Booker T, feliz porque Jey Uso ganó el Royal Rumble

Aunque en las redes sociales a algunos fans no le gustó que Jey Uso ganara el Royal Rumble 2025, la realidad es que Jey es muy querido y apoyado por los aficionados dentro de las arenas. Y, recientemente, el Miembro del Salón de la Fama WWE, Boker T, habló acerca de su victoria en el Rumble.

Booker T se mostró muy feliz de haber visto a Jey Uso ganar el Rumble, y explicó sus razones. Estas fueron sus publicaciones:

► Booker T habló de Jey Uso, su victoria en el Royal Rumble 2025 y su conexión con los fans

«No estaba pensando en el título ni en nada de eso. Solo estaba en el momento. Me alegraba de que hubiera ganado esa noche. Fue la noche más importante de su carrera. Tener ese momento, ser bendecido con ese momento aunque sea una sola vez en tu carrera…

«Y luego poder decir: ‘Hombre, gané el Royal Rumble en 2025 y había tantos nombres en el ring.’ Todos esos nombres que mencionaste, y al final, él salió como el ganador. Así que lo entiendo.

«Recuerdo haber estado en una lucha, el King of Kings Match contra John Cena y Big Show. Todos éramos campeones y era un combate de triple amenaza. Recuerdo que gané esa lucha y pensé: ‘Este es un momento.’ Esos son momentos que nadie puede quitarte.

«Además, eso te dice algo que siempre hablamos: la empresa confía en ti. Has hecho el trabajo para que la empresa confíe en ti y seas el representante de la compañía. Y eso es algo que siempre menciono en mi carrera.

«El campeonato es una cosa, pero el estatus es algo totalmente diferente. Ahora mismo, él tiene el estatus de ser el tipo en el que confían. El campeonato llegará después…

«Así que no, hombre, estoy muy feliz por él. Y de aquí en adelante, solo queda seguir creciendo. Como digo, veo mucho de mí en este chico. Me recuerda a mi historia, siendo parte de un equipo en pareja durante años y luego dando el salto como competidor individual.

«Poniendo el esfuerzo y siendo visto como el menos probable para llegar a la cima… Y luego, de la nada, explotas. No sé, para mí se siente irreal».

Sobre la conexión de Jey Uso con los fanáticos:

«Sí, ha logrado algo increíble. Su trabajo en el ring es excelente, pero creo que su conexión con los fanáticos es lo que realmente lo ha llevado al siguiente nivel. Cuando yo salía, los fanáticos levantaban el techo, y era innegable.

«Tenías que decir: ‘Este chico tiene algo especial.’ Y ahora ves a todos haciendo el ‘Yeet’ y te preguntas: ‘Hombre, ¿cuántas camisetas podemos vender con esto?’

«Así que no, realmente hay un atractivo mucho mayor en Main Event Jey Uso en comparación con Jey Uso en equipo. Hay mucho más interés en este chico. Y lo ha hecho a su manera.

«Eso es lo que trato de decirles a mis alumnos. Yo vengo de la vieja escuela, pero cuando veo algo que funciona con la nueva generación, les digo que lo aprovechen. Y lo que Jey ha hecho es conectar con lo que los jóvenes de hoy están haciendo.

«Para mí, es como, ‘Este tipo está en el punto exacto.’ Además, puede luchar en cualquier época. No se trata solo de hacer movimientos espectaculares, él busca generar emoción en cada cosa que hace sobre el ring.

«Así que, en lo personal, me encanta lo que está haciendo. Ha desarrollado su propio estilo, ha creado su propia identidad fuera de la división en parejas. Y lo ha logrado en un tiempo relativamente corto. No sé cuántos años me tomó a mí, pero no, hombre, ha hecho un trabajo increíble».