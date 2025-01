Booker T explica los abucheos a Hulk Hogan en WWE

Hasta ahora, Gabriel Iglesias («Los abucheos de WWE a Hulk Hogan me dolieron»), Mark Henry («No me sorprende que el Universo WWE abuchee a Hulk Hogan»), Eric Bischoff («Puedes estar decepcionado, pero no sorprendido»), Rob Van Dam («Todos quieren ‘falsificar’ la lucha libre tanto como sea posible»), Rikishi («Me sorprendió. Porque era como una celebración. No era algo de republicanos, demócratas o una carrera presidencial»), O’Shea Jackson Jr. («Yo también abuchee a Hulk Hogan en Netflix») o Kevin Nash («Me sentí mal viendo a Hulk Hogan en Netflix») han opinado acerca de los abucheos que el Universo WWE dedicó a Hulk Hogan en el debut de Raw en Netflix.

► Una explicación

En esta ocasión, conocemos la opinión del también miembro del Salón de la Fama Booker T de acuerdo a sus declaraciones en su podcast, Hall of Fame:

«Envejecer apesta. Pierdes tu enfoque cuando te haces mayor. Creo que eso es lo que ha pasado con Hogan a lo largo de los años. Ha perdido su enfoque. Ha perdido su camino, en cuanto a poder conectar con los jóvenes. Siempre hablo de eso, en cuanto a los jóvenes. Si no sabes cómo cambiar con los tiempos, el tiempo te pasará por encima. Siempre digo eso. Por eso tengo tantos jóvenes alrededor de mí. Me mantiene con los pies en la tierra, desde una perspectiva. Intento escuchar música diferente, solo para no quedarme atrapado en lo que él escuchaba en su época, porque mucha gente, por ejemplo, dice que 1980 fue un buen año. Tal vez ese fue el mejor año de algunas personas, y nunca quieren dejarlo ir. Piensan en ello, quieren regresar allí. Para mí, siempre he pensado en poder cambiar con los tiempos. Es como Hogan, Dios lo bendiga, pero la bandana, romperse la camiseta y flexionar los músculos y esas cosas, solo va a funcionar por un tiempo, creo que solo va a funcionar por un tiempo.

Los abucheos a Hogan tuvieron mucho que ver con eso. Pero solo digo, tener el mismo personaje para siempre y ser, por ejemplo, una persona común… Es un poco triste de ver… No sé. Creo que es esta era también. Creo que son los jóvenes, son diferentes. Es un mundo totalmente diferente en el que vivimos ahora. Por ejemplo, muchos de estos fanáticos que lo abucheaban, nunca han visto a Hulk Hogan hacer su cosa. Nunca han visto el combate contra Andre the Giant. Lo digo porque recibo muchos chicos que se acercan a mí y no saben nada sobre mi carrera de lucha. Me conocen como comentarista. Así que puedo ver cómo te desconectas de los fanáticos y no puedes salir allí y tener esa magia hoy en 2025 como funcionaba en 1985, ‘90, lo que sea, es un mundo diferente ahora.

Una cosa sobre los fanáticos, sea heel o babyface, creo que los fanáticos saben lo que estamos haciendo aquí. Al final del día, normalmente te respetan por lo que has hecho dentro del ring, a menos que los hayas desconectado hasta el punto de que quiere que te vayas. Tal vez él ha creado mucho de ese odio de ‘vete’ con mucha gente. No lo sé. Es difícil ver a este Hulk Hogan comparado con el Hulk Hogan que veíamos en los 80. Realmente lo es. Es una persona totalmente diferente la que estamos viendo. Dices que te pones el rojo y el amarillo, que eres la misma persona. No, no lo eres [se ríe]. Es difícil mirar a la gente, especialmente hoy en día con las redes sociales, todo el mundo tiene una opinión, y la opinión de hoy se expresa de manera muy, muy fuerte, y tenemos la oportunidad de verla en tiempo real. Creo que eso fue lo que pasó. Ver dónde está ese tipo, es una caída en desgracia, realmente lo es. ¿Qué fue lo que causó todo esto e hizo que los fanáticos se sintieran así? Podría ser una multitud de cosas, pero te digo, no me gustaría estar en esa posición. Realmente no.

«Para mí, hoy en día, si no eres real, la gente va a tratar de encontrar algo sobre ti para hacerte ver de cierta manera. Lo de él, no tienen que buscarlo. Siempre digo, te pones en una posición y algo va a pasar. Con él, se ha puesto en una posición donde pueden pasar cosas, y es una verdadera pena porque yo era un Hulkamaniac cuando era niño. Lo entiendo, entiendo por qué la gente se siente de la manera en que lo hace. Yo fui uno de los que estaba en el carro en algún momento.»

