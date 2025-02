Booker T explica el éxito de Roxanne Pérez en WWE

Roxanne Pérez no ha dejado de tener éxito desde que pisó por primera vez la WWE. Sin ir más lejos, apenas está dando sus primeros pasos en el main roster y ya está clasificada para Elimination Chamber 2025, donde buscará una oportunidad titular en WrestleMania 41. Explicarlo no parece complicado habiendo seguido la carrera de «The Prodigy»: tiene todo el talento del mundo, es carismática, funciona como face, funciona como heel, es una luchadora fantástica, maneja de maravilla el micrófono… Lo raro sería que no estuviera triunfando.

► Ideal para WWE

Dicho esto, ¿cómo lo explica su principal mentor, Booker T? Leamos las recientes declaraciones del miembro del Salón de la Fama en una entrevista con The Takedown on SI:

«Ella es exactamente lo que buscamos, en cuanto a llegar y adaptarse rápidamente. Pero Roxanne Pérez comenzó a aprender sobre la lucha libre en televisión cuando tenía 16 años. Eso es todo lo que ha conocido: trabajar en televisión. Sí, estuvo un tiempo en la escena independiente, pero su enfoque siempre ha sido la lucha televisada, y creo que por eso ha tenido un ascenso tan impresionante en WWE. La observo y veo esas pequeñas cosas en las que hemos trabajado tantas veces».

Por supuesto, el haber contado como entrenador con alguien como el antaño King Booker también fue clave para que Roxanne se convirtiera en la luchadora que es.

«Es algo loco porque ella regresaba conmigo cada semana y me decía: ‘¿Qué viste?’ Y yo le respondía: ‘No vi nada, intentemos la próxima semana’. Volvía otra vez, y ahí sí veía algo. Eso es lo que intentamos hacer, trabajar con estos jóvenes para que aprendan, se sientan cómodos con ello, porque es algo muy técnico y realmente difícil».