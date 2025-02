Booker T explica cómo será recordado John Cena

2025 es el último año de la carrera como Superestrella de WWE de John Cena. El próximo paso es participar en la Cámara de la Eliminación de Elimination Chamber donde buscará una oportunidad titular en WrestleMania 41 después de no haber salido ganador del Royal Rumble. Ya ha comenzado a hablarse de que quizá enfrente a Cody Rhodes por el Campeonato Indiscutible en el gran evento.

One more spot remains for what will be @JohnCena‘s FINAL Elimination Chamber Match!

Don’t miss out on this historic night at #WWEChamber LIVE in TORONTO! 🇨🇦

🎟️ https://t.co/8JsTRSVCW1 pic.twitter.com/RpJQ6avhsL

— WWE (@WWE) February 16, 2025