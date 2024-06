Booker T: «Ethan Page me tomó por sorpresa en NXT»

Booker T fue sorprendido a lo grande por el debut del exAEW, «All Ego» Ethan Page en WWE. El pasado 28 de mayo en NXT. Estuvo en la mesa de comentaristas de NXT y, recientemente, reveló que su sorpresa fue mayúscula.

Lo hizo en la más reciente edición de su video podcast y programa de radio, The Hall of Fame. Allí, Booker T analizó el debut de Page en NXT.

► Booker T habla del debut de Ethan Page en NXT

«Me tomó por sorpresa. Estaba sentado en la mesa, y de repente, Ethan Page irrumpió en el ring. Su rostro aparece, y vemos quién es. Te voy a decir ahora mismo, no sabía que Ethan Page iba a estar allí hasta que realmente sucedió.

«Eso es lo que fue realmente genial al respecto. Estábamos hablando de ello, no hubo filtraciones ni nada por el estilo. Ni siquiera sabía que Ethan Page estaba disponible. Pensé que todavía trabajaba para AEW … Fue algo que no he visto en la lucha libre en mucho tiempo, en cuanto a que los chicos estaban sorprendidos, como ‘¿Qué diablos está pasando aquí?’ Así que fue un gran momento».

Recordemos que los oficiales de NXT y de WWE hicieron hasta lo imposible porque el debut de Ethan Page en NXT fuera mantenido en sorpresa.