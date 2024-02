Booker T: «Estaré de vuelta en NXT en una semana»

«(…) Me tomaré un par de semanas de descanso, pero pueden estar seguros de que volveré en vivo y a todo color, haciendo las cosas como se supone que deben hacerse. Sin embargo, tomaré estos días para relajarme. Estoy descansando. Recientemente me sometí a un procedimiento médico. (…) Si estuviera en peligro, se los haría saber. (…). Estoy adolorido como el diablo, pero me siento bien (…)». Booker T compartía esta información sobre su salud hace un par de semanas.

► Booker T volverá pronto a NXT

Más recientemente, el comentarista de NXT y miembro del Salón de la Fama de la WWE ofrece una nueva actualización en la que casi pone fecha a cuando estará de vuelta en la mesa de narración de la marca amarilla, donde ha sido sustituido temporalmente por Wade Barrett.

«Estoy de vuelta en el gimnasio. Me siento bien. Estoy a una semana de distancia, y volveré a la mesa, haciendo lo mío, haciéndolo como se supone que debe hacerse, haciendo que todos esos tontos se inclinen, haciéndoles pagar, haciéndoles decir, ‘Papi, no quiero nada’. No puedo esperar, hombre».

«Estoy volviendo, estoy volviendo fuerte en aproximadamente una semana. Estoy a unas semanas de distancia. Tuve una cita con el médico esta semana, solo para asegurarme de que todo esté claro. Todo está sanando muy bien», dice el veterano en The Hall of Fame.

Hasta ahora, no ha dado a conocer el motivo exacto de sus problemas de salud, pero al final lo importante es que se recupere completamente y vuelva a hacer lo que ama. En ello se incluye su escuela, Reality of Wrestling, que vuelve a contar entre sus alumnos con Zilla Fatu, el hijo de Umaga.