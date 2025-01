Booker T: «Es el primero de muchos títulos para Tiffany Stratton»

El miembro del Salón de la Fama de WWE Booker T habla de la reciente coronación de Tiffany Stratton como nueva Campeona WWE. La luchadora cobró el maletín de Money in the Bank contra Nia Jax durante el episodio de SmackDown del 3 de enero de 2025 para ganar su primer título en el main roster. No en la compañía ya que fue Campeona NXT por 107 días en 2023.

► El primero de muchos

«Es tan fácil de entrenar. Eso es lo que reconozco en Tiffany más que nada. Tan fácil de entrenar. Recuerdo haber leído algo en lo que ella hablaba sobre no irse de NXT hasta que estuviera completamente 100% lista, no quería ser demasiado confiada, aunque tiene una gran confianza en sus habilidades y capacidades. Tener ese tipo de mentalidad a una edad tan joven me dijo mucho sobre ella. Algunos de los pequeños consejos que le di, definitivamente los implementó. Un poquito de consejo y pensé, wow, no solo entra por un oído y sale por el otro, realmente lo está entendiendo. En cuanto a aprender, estoy hablando de aprender así de rápido.

«Muchos de estos talentos de NIL tienen el don para aprender lucha libre profesional. No sé, tal vez es porque han estado en ese sistema donde son fáciles de entrenar, donde forman parte de un equipo, pero Tiffany Stratton definitivamente ha sido esa estrella que brilla muy, muy fuerte. Como dije, estoy seguro de que no fui el único que lo vio, ¿me entiendes? Definitivamente estuve en el equipo de Tiffany Stratton desde el principio, desde el primer día, porque esta chica es un talento especial y va a llegar muy lejos. Este es solo el primero de muchos campeonatos para Tiffany Stratton.»