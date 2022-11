Ha habido cierta controversia últimamente después de que Road Dogg dijera que era un mejor artista que Bret Hart, aunque aclarando que «The Hitman» era un mejor luchador. A ella se sumó de alguna manera, aunque no directamente, Shawn Michaels, compartiendo una opinión similar. Quien no ha dicho nada es justamente el WWE Hall of Famer. En cambio, sí ha querido compatir su punto de vista al respecto Booker T. En un reciente episodio de su podcast, The Hall of Fame, el antaño King Booker alabó a Hart y dijo que no conocía su polémica con Dogg.

► Bret Hart habla de Bret Hart

“No sabía que Road Dogg y Bret Hart tuvieron problemas en el pasado ni nada por el estilo. No sé de dónde viene esto ni nada. En cuanto a decir que Bret Hart no era un gran trabajador, emulé mucho de mi estilo de trabajo después de Bret Hart porque siempre pensé que era un gran trabajador”.

El también miembro del Salón de la Fama comenta sobre cómo se valora el legado de un luchador.

“Conozco a Road Dogg e hizo mucho, pero no sé en cuántos eventos principales trabajó ese muchacho como artista… ¿Bruno Sammartino fue un gran artista? Lo que digo es,: ¿crees que importa si era un gran artista o no? Bruno Sammartino se convertirá en uno de los más grandes de todos los tiempos, y de eso es de lo que estoy hablando”.

¿Qué os parecen las palabras de Booker T?