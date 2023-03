Booker T elogió el trabajo de LA Knight en WWE

LA Knight hizo su debut en NXT en febrero de 2021 y rápidamente se estableció como uno de los principales rudos de la marca, donde tuvo su rivalidad más relevante contra Cameron Grimes alrededor del Campeonato del millón de dólares. Eventualmente llegó al elenco principal con un nuevo personaje, Max Dupri, pero que resultó siendo un desperdicio para lo que él podía aportar y recuperó su antiguo personaje con la llegada de Triple H a la Dirección creativa.

Desde que volvió a su personaje de LA Knight, ha estado involucrado en algunas rivalidades e historias importantes, destacándose aquella que tuvo con Bray Wyatt en Royal Rumble 2023, que fue la primera lucha televisada de este último luego de su regreso a la compañía.

► Booker T calificó como “mediocre” el papel de Max Dupri

Booker T habló sobre LA Knight y el “papel mediocre” que tuvo como Max Dupri en su podcast Hall of Fame, elogiando su trabajo, puesto que dijo que muchos luchadores habrían renunciado si los pusieran en esa posición.

“Para alguien como LA Knight, este tipo podría haberse ido hace mucho tiempo. Podría haber renunciado. Podría haber dicho: ‘Hombre, déjame subirme a este carro de AEW y ver si estos muchachos me pagan algo de dinero, hombre, porque no puedo lidiar con esto’. No puedo lidiar con solo tener estos papeles mediocres.

Pero una cosa sobre este negocio es que vas a tener un papel mediocre en algún lugar del camino, sin importar en qué te encuentres. Pero se trata de capear esa tormenta y colocarse en una posición donde, de nuevo, los fanáticos dictarán tal como estaba hablando con Bron Breakker, los fanáticos dictarán dónde estará su orden jerárquico en este negocio y yo decir eso por experiencia.

“Ser Max Dupri lo estaba poniendo en una posición en la que literalmente podía fallar, pero dijo, déjame tomar este papel e intentar convertirlo en algo. Mucha gente dice: ‘Hombre, yo no haría eso’. Sí, lo habrías hecho.

Lo habrías hecho porque hay un cheque al final del día, pero más importante que eso, este es un tipo que no va a abandonar la situación porque lo ponen en una situación. Se les pondrá en esa situación y tratarán de sacar lo mejor de esa situación. Respeto eso, hombre. Respeto eso al máximo de este tipo”.

Si bien ha estado involucrado en historias importantes, han existido críticas sobre lo que ha ocurrido con él durante las últimas semanas, ya que parece que LA Knight no tendrá un combate en WrestleMania a pesar de haber mostrado en pantalla sus intenciones de ir, y además, los resultados no le están siendo nada favorables en sus encuentros.