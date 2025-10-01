En el reciente NXT No Mercy, Je’Von Evans derrotó a Josh Briggs con un par de cutters, luego de sobrevivir a su poderosa ofensiva, y una vez más sumó una gran actuación que impresionó a más de uno.

► Booker T ve un futuro brillante para Je’Von Evans

Durante la reciente edición del podcast «Hall of Fame», Booker T destacó la lucha que tuvo «The Young OG» Je’Von Evans frente a Josh Briggs en NXT No Mercy, incluso por sobre la que protagonizaron Oba Femi y Ricky Saints, con este último convirtiéndose en el nuevo Campeón NXT.

«Desde mi punto de vista, ¿quién se robó el show? Ese chico, Je’Von Evans. Ese chico se pone muy ágil. Es un talento increíble. Hablo de lanzarlo a toda velocidad. Enviarlo directo a la luna».

«Se ha posicionado para realmente ascender en la industria. También se ha metido en muchas situaciones precarias por haber descuidado mucho las precauciones. Ha derribado esa maldita mesa no sé cuántas veces. Es joven. Tiene 22 años o algo así. De verdad que no veo más que un futuro brillante para este chico. Creo que ahora que superó a Josh Briggs, creo que ese fue su punto de inflexión. Creo que ahora que superó a Josh Briggs, el cielo es el límite para ese chico. Quiero verlo con el título en la cintura. Creo que va a suceder muy rápido. De verdad, en serio.»

Tras su victoria sobre Josh Briggs, Je’Von Evans ahora centra su atención en Leon Slater de TNA, a quien retará por el Campeonato de la División X en TNA Bound For Glory el 12 de octubre. Evans también ha tenido presencia en el elenco principal cuando la semana anterior luchó contra Sami Zayn en SmackDown por el Campeonato de los Estados Unidos.