En una noticia bastante interesante, se ha podido saber que Booker T, ex Campeón Mundial en 5 ocasiones en WWE y WCW, ha sido seleccionado como el mejor luchador negro de la historia. Al menos, en los Estados Unidos.

El galardón le fue dado por Tyler Tynes, de BET.com, el sitio web oficial de Black Entertainment Television, parte de BET Networks, a su vez, perteneciente a Paramount Global. BET es el canal de televisión más prominente destinado específicamente al público joven de raza negra en los Estados Unidos y líder en generar contenidos culturales y de entretenimiento para afroamericanos en Estados Unidos.

► Booker T, el mejor luchador negro de la historia

Este es el interesante artículo de Tyler Tynes de BET.com en su totalidad:

«Desde Junkyard Dog levantando con sorprendente facilidad a King Kong Bundy, de 204 kilogramos, hasta The Rock derrotando a Mankind en Survivor Series 1998 para convertirse en el primer campeón mundial negro de WWE, los luchadores negros han revolucionado este deporte durante casi un siglo. Este conteo destaca a 15 superestrellas negras que no solo compitieron, sino que redefinieron la lucha libre.

«A pesar de los numerosos momentos incómodos e incluso abiertamente racistas en la historia de la lucha libre, hemos recorrido un largo camino desde que Bearcat Wright y Bobo Brazil luchaban por la desegregación en la lucha profesional. Desde «El Hombre Más Fuerte del Mundo» hasta The New Day, pasando por Bianca Belair, quien hizo historia como la campeona individual negra con el reinado más largo en la historia de WWE (420 días como Campeona Raw), estas 15 superestrellas superaron las limitaciones creativas de la industria para construir legados que trascendieron el entretenimiento deportivo.

15) Jazz

Años activos: Debutó en 1998

Títulos ganados: Campeona Femenina de WWE (2 veces)

Mejor combate: Trish Stratus vs. Jazz – Campeonato Femenino | WWF RAW (2002)

La única luchadora que conozco que abandonó la universidad porque se inspiró en la campeona WWE Jacqueline y la Era Attitude. Se unió a una escuela de lucha en su natal Luisiana y nunca miró atrás, siendo entrenada por la leyenda de WWE, Junkyard Dog, en el proceso. En una corta carrera en la lucha libre, Jazz llegó a ser campeona WWE en dos ocasiones y fue una de las pocas mujeres negras en la empresa a inicios de los 2000. Ganó y defendió su título contra Trish Stratus y Lita en una lucha de triple amenaza en WrestleMania 18.

14) Shelton Benjamin

Años activos: 2000 – presente

Títulos ganados: Campeón Intercontinental de WWE (3 veces), Campeón en Parejas de WWE (2 veces), Campeón de los Estados Unidos de WWE (1 vez), Campeón en Parejas de Raw (1 vez), Campeón en Parejas de AEW (1 vez)

Mejor combate: Chris Jericho vs. Shelton Benjamin – Parte 2

Shelton Benjamin fue uno de los primeros luchadores negros en la transición del siglo XXI con un conjunto de habilidades similar: un atletismo sobrehumano que dejaba a todos boquiabiertos y un historial deportivo que pasó del fútbol americano universitario y profesional a la lucha estilo folk de élite. Cuando debutó en WWE en 2002, parecía destinado al título máximo. De no ser por algunas decisiones cuestionables de la directiva y sus habilidades limitadas en el micrófono, Benjamin podría haber alcanzado más gloria. Afortunadamente, ha tenido su cuota de enfrentamientos con los mejores de la industria, y su segundo paso por WWE, además de su tiempo en AEW, ha ayudado a consolidar su carrera.

13) Naomi

Años activos: Debutó en 2009

Títulos ganados: Campeona Femenina de SmackDown (2 veces), Campeona en Parejas Femenina de WWE (1 vez), Ganadora de la Battle Royal Femenina de WrestleMania

Mejor combate: Lucha completa – Six-Pack Challenge por el Campeonato Femenino de SmackDown: WrestleMania 33

Trinity Fatu solía presentarse con un nombre mucho más largo antes de adoptar el simple «Naomi» que usa hoy. Inicialmente, fue parte de las Funkadactyls, valet de Brodus Clay, un intento de darle más exposición en Raw. Aprovechó esa oportunidad a pesar de algunas lesiones graves en sus primeros años y, ahora, es una de las luchadoras más populares del roster. Con más de una década en WWE, Naomi ha acumulado logros y se ha consolidado como una de las mejores gracias a sus sumisiones y su impresionante agilidad.

12) Jacqueline

Años activos: Debutó en 1989

Títulos ganados: Campeona Femenina de WWF (2 veces), Campeona Crucero de WWE (1 vez), Salón de la Fama de WWE (2016)

Mejor combate: Chavo Guerrero vs. Jacqueline: SmackDown, 4 de mayo de 2004

Para muchas personas que han criticado el trato de las promociones hacia las mujeres negras en la lucha libre, Jacqueline se convirtió en el estándar de oro para los profesionales y fanáticos. Fue la primera mujer negra en ganar un campeonato en WWE y una de las figuras más duras de la Era Attitude. Su legado como pionera la llevó a ser inducida al Salón de la Fama de WWE, un reconocimiento basado más en sus habilidades en el ring que en el techo de cristal que rompió.

11) Big E

Años activos: Debutó en 2009

Títulos ganados: Campeón de WWE (1 vez), Campeón de NXT (1 vez), Campeón Intercontinental de WWE (1 vez), Campeón en Parejas de Raw (2 veces), Campeón en Parejas de SmackDown (6 veces), Ganador de Money in the Bank 2021

Mejor combate: Big E canjea su contrato de Money in the Bank contra Bobby Lashley: Raw, 13 de septiembre de 2021

Antes de ser un miembro destacado de The New Day, Big E tenía problemas en el micrófono. Como luchador individual, pasaba desapercibido. Pero como parte de The New Day, se convirtió en una de las mayores atracciones tanto dentro como fuera del ring. Su victoria por el Campeonato de WWE fue uno de los momentos más emotivos para los fanáticos negros de la lucha libre en esta era, comparando al grupo con la razón por la que volvieron a ver WWE. Un triunfo para todos los talentos que nunca tuvieron una oportunidad real.

10) D’Von Dudley

Años activo: 1991 – 2020

Campeonatos ganados: Ganador del World’s Strongest Tag Team League de All Japan en 2005, Campeón Mundial en Parejas de ECW (8 veces), Campeón Mundial en Parejas de la NWA (1 vez), Campeón Mundial en Parejas de TNA (2 veces), Pareja del Año en TNA, Salón de la Fama de TNA (2014), Campeón en Parejas de WCW (1 vez), Campeón en Parejas de WWE (1 vez), Campeón Mundial en Parejas de WWE (8 veces).

Mejor lucha: Hardy Boyz vs. Dudley Boyz vs. Edge & Christian – Lucha de Mesas, Escaleras y Sillas: SummerSlam 2000

Aunque nunca ganó un campeonato mundial, D-Von Dudley fue, sin duda, uno de los mejores luchadores de parejas afrodescendientes en la historia de la lucha libre. Sin desmerecer a Booker T y Stevie Ray, su rivalidad con los Hardy Boyz y Edge & Christian dejó algunos de los momentos más memorables de la Era Attitude en WWE.

9) Bianca Belair

Años activa: 2016 – Presente

Campeonatos ganados: Campeona Femenina de Raw (2 veces), Campeona Femenina de SmackDown (1 vez), Campeona Femenina en Parejas de WWE (2 veces), Ganadora del Royal Rumble Femenino 2021, novena campeona de la Triple Corona Femenina en la historia.

Mejor lucha: Becky Lynch vs. Bianca Belair: WrestleMania 38 – Sábado

Aunque se puede debatir si su legado es superior al de cierta “Jefa” de la división femenina, Bianca Belair es una superestrella legítima por derecho propio. Ya no se encasilla a las mujeres afrodescendientes como simples acompañantes o figuras secundarias en la lucha libre, y Belair ha capitalizado esto como ninguna otra en su generación. Fue la primera mujer afrodescendiente en protagonizar el evento estelar de WrestleMania, una campeona de la Triple Corona y la “EST de WWE” ha disputado más de 500 combates desde su debut en 2016, respaldando su estatus en la industria.

8) Bobby Lashley

Años activo: 2000 – Presente

Campeonatos ganados: Campeón en Parejas de AEW (1 vez), Campeón Mundial de Impact Wrestling (4 veces), Campeón Mundial de ECW (2 veces), Campeón de WWE (2 veces), Campeón Intercontinental de WWE (2 veces), Campeón de los Estados Unidos de WWE (3 veces).

Mejor lucha: Big E vs. Roman Reigns vs. Bobby Lashley – Raw (20 de septiembre de 2021)

Uno de los mayores atletas que ha pisado un ring. Le bastaron menos de 18 meses desde su debut en WWE en 2005 para obtener un campeonato. Fue una figura clave en la compañía a finales de la década del 2000: rapó la cabeza de Mr. McMahon en una lucha con Donald Trump en juego, protagonizó eventos estelares contra John Cena y ganó una oportunidad titular en una lucha contra reloj. Sin las lesiones, pudo haber llegado aún más alto en esta lista.

7) Ron Simmons / Faarooq

Años activo: 1986 – 2010

Campeonatos ganados: Campeón Mundial de Peso Completo de WCW (1 vez), Campeón Mundial en Parejas de WCW (1 vez), Campeón Mundial en Parejas de WWE (3 veces), Salón de la Fama de WWE (2012).

Mejor lucha: Faarooq vs. Ahmed Johnson – WWE Raw (1997)

Ron Simmons fue el primer afrodescendiente en conquistar el Campeonato Mundial de WCW. Un ícono y una leyenda de principios de los 90, parte de la última generación de jugadores de fútbol americano que hicieron la transición con éxito a la lucha libre. En 1996, llegó a WWE bajo el nombre de “Faarooq”, liderando la facción Nación de la Dominación. Aunque en su momento se vio como un simple personaje, los fanáticos lo elevaron a un estatus de culto. Fue una de las caras más representativas del avance de los luchadores afrodescendientes en la lucha libre, incluso sin haber ganado un título individual en WWE.

6) Junkyard Dog

Años activo: 1977 – 1993

Campeonatos ganados: Campeón Mundial de Tríos de WCW (1 vez), Ganador del Wrestling Classic de WWE (1 vez), Salón de la Fama de WWE (2004), Campeón de Mid-South (8 veces), Campeón en Parejas de Mid-South (8 veces).

Mejor lucha: Junkyard Dog vs. «Macho Man» Randy Savage – Final del Wrestling Classic

No se puede hablar de la historia de los luchadores afrodescendientes sin mencionar a Junkyard Dog. Fue la cara de la lucha libre afrodescendiente en los años 80, una época poco amable con el talento de su comunidad. Tras una corta carrera en la NFL, se convirtió en la estrella de Mid-South Wrestling antes de dar el salto a WWE en 1984, donde fue un éxito instantáneo. Su combate en WrestleMania 3 demostró el potencial de los luchadores afrodescendientes en la empresa.

5) Sasha Banks / Mercedes Moné

Años activa: 2010 – Presente

Campeonatos ganados: Campeona TBS de AEW (1 vez), Campeona Femenina de NXT (1 vez), Campeona Femenina de Raw (5 veces), Campeona Femenina de SmackDown (1 vez), Campeona Femenina en Parejas de WWE (3 veces), Campeona Grand Slam (2016, 2020).

Mejor lucha: Charlotte Flair vs. Sasha Banks – Lucha por el Campeonato Femenino: Raw (25 de julio de 2016)

“La Jefa” es la máxima representante de la lucha femenina afrodescendiente a nivel mundial. Su lucha estelar contra Bianca Belair en WrestleMania es la única vez que dos mujeres afrodescendientes han protagonizado el magno evento de WWE, además de ser una de las luchas mejor ejecutadas de la historia. Tras su salida de WWE en 2022 por diferencias creativas, su legado sigue intacto, con múltiples logros que la encaminan al Salón de la Fama.

4) Mark Henry

Años activos: 1996 – 2018

Títulos ganados: Campeón Mundial de Peso Completo WWE (1x), Campeón de la ECW (1x), Campeón Europeo WWE (1x), WWE Hall of Fame (2018)

Mejor combate: [COMBATE COMPLETO] Randy Orton vs. Mark Henry – Lucha por el Campeonato Mundial de Peso Completo: WWE Night of Champions 2011

Apodado «El Hombre Más Fuerte del Mundo», Mark Henry llegó a WWE con una gran expectativa. Cuando debutó en 1996, se esperaba que fuera un punto de inflexión en la empresa. Después de todo, era un atleta olímpico, y la idea era que su presencia atrajera más atención a WWE a nivel global. Sin embargo, tomó tiempo para que su contratación diera frutos. Pasaron alrededor de 15 años antes de que finalmente derrotara a Randy Orton para convertirse en Campeón Mundial de Peso Completo. A partir de esa victoria en 2011, su legendaria «Hall of Pain» lo consolidó como una figura temible, y su impacto en la industria le valió un lugar en el Salón de la Fama.

3) Kofi Kingston

Años activos: Debutó en 2006

Títulos ganados: Campeón WWE (1x), Campeón Intercontinental WWE (4x), Campeón de los Estados Unidos WWE (3x), Campeón en Parejas de Raw (6x), Campeón en Parejas de SmackDown (7x), Campeón Mundial en Parejas WWE (1x), Campeón en Parejas de NXT (1x)

Mejor combate: [COMBATE COMPLETO] Daniel Bryan vs. Kofi Kingston – Lucha por el Campeonato WWE: WrestleMania 35

Su impresionante historial de títulos es una de las razones por las que está tan alto en esta lista, pero su talento es innegable. Desde su debut en 2006, las expectativas eran altas. Al igual que otros grandes talentos afroamericanos en la industria, Kofi siempre mostró confianza y tuvo un ascenso progresivo, logrando victorias importantes y obteniendo campeonatos de nivel medio. A finales de la década del 2000, ya se veía como una estrella en ascenso con triunfos sobre Chris Jericho y una intensa rivalidad con Randy Orton. Sin embargo, no fue hasta la llegada de «KofiMania» al final de la década de 2010 que alcanzó el estrellato definitivo. Ha luchado en cerca de 2,000 combates y su victoria en WrestleMania 35 fue un logro largamente esperado.

2) The Rock

Años activos: Debutó en 1995

Títulos ganados: Campeón Mundial WCW (2x), Campeón WWE (8x), Campeón Intercontinental WWF (2x), Campeón en Parejas WWF (5x), Ganador del Royal Rumble 2000, Sexto Triple Corona en la historia de WWE, Futuro miembro del Salón de la Fama

Mejor combate: Stone Cold vs. The Rock – Lucha por el Campeonato WWF: WrestleMania 17

En términos de impacto global, hay un argumento sólido para decir que nadie ha hecho más por WWE que Dwayne «The Rock» Johnson. Proveniente de una familia de luchadores legendarios —su padre, Rocky «The Soulman» Johnson, y su abuelo, «High Chief» Peter Maivia—, tenía un linaje que lo respaldaba, pero su éxito no fue inmediato. Al principio, había dudas sobre si encajaría en WWE y qué tipo de personaje desarrollaría. Sin embargo, cuando encontró su ritmo y tuvo su primer giro a rudo, se convirtió en una máquina de generar dinero. Tres décadas después, The Rock sigue siendo una de las mayores influencias en la lucha libre profesional. Ha protagonizado portadas de revistas, películas de acción y ha realizado múltiples regresos para emocionar a los fanáticos de todas las generaciones.

1) Booker T

Años activos: 1989 – 2012

Títulos ganados: Campeón Mundial en Parejas de TNA (1x), Campeón Mundial de Peso Completo WCW (5x), Campeón en Parejas WCW (10x), Campeón Televisivo WCW (6x), Campeón Mundial de Peso Completo WWF (1x), Campeón Mundial de Peso Completo WWE (1x), Campeón de los Estados Unidos WWE (1x), Campeón Intercontinental WWE (1x), Campeón Hardcore WWE (2x), Campeón en Parejas WWE (3x), Rey del Ring 2006, Noveno Grand Slam en WWE, Decimosexto Triple Corona en WWE, Miembro del Salón de la Fama WWE (2013 y 2019)

Mejor combate: [COMBATE COMPLETO] Booker T vs. The Rock – Lucha por el Campeonato WCW: SummerSlam 2001

«En muchos aspectos, Booker T ha logrado más que cualquier otro luchador afroamericano en la historia de la lucha libre. Es un doble miembro del Salón de la Fama, tanto como luchador individual como por su trabajo en equipo con Stevie Ray. Fue campeón mundial y una pieza clave en WWE cuando la empresa lo necesitó, especialmente después de 2006. Booker T fue un activo invaluable, desempeñando múltiples roles y siendo reconocido incluso por Kurt Angle, quien lo incluyó entre los cinco mejores luchadores de todos los tiempos. ¿Cuántos luchadores pueden decir que han sido lo suficientemente populares como para postularse para alcalde de Houston?»