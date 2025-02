Booker T: «Duke Hudson se preparó para fracasar»

Antes de probarlo en Raw o SmackDown, y después de una notable carrera en NXT, WWE despidió a Duke Hudson.

Entre las muchas reacciones que la noticia está provocando, destacamos la del miembro del Salón de la Fama Booker T en Hall Of Fame.

► Demasiado tiempo

«Duke Hudson comenzó conmigo en Reality of Wrestling. Tuve la oportunidad de verlo ascender y luego emprender su camino hacia WWE, hacia NXT. Y el asunto es que Duke Hudson ha estado en ese sistema durante seis años.

El problema es que seis años en el sistema de NXT es demasiado tiempo para cualquiera. Lo digo todo el tiempo: si no cambias con los tiempos, los tiempos te dejarán atrás. Si no sabes cómo reinventarte y hacer algo que haga que te vean de manera diferente a como te han visto antes, eso no será culpa de ellos, será culpa tuya.

Puede ser algo tan pequeño como cortarte el cabello de cierta manera o algo tan grande como meterte al gimnasio y dedicarle muchas más horas. Me refiero a cuando todos están durmiendo, tú sigues trabajando. Luego, cuando llegas y simplemente te quitas la camisa, de repente alguien levanta una ceja, aunque sea un poco.

Si no te estás preparando, te estás preparando para fracasar, y esa es la pura verdad.»