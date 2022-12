Wheeler Yuta es uno de los luchadores jóvenes más exitosos de AEW en estos momentos. Hoy estará luchando contra Daniel García por el Campeonato Pure ROH en Final Battle 2022. Recordemos que tuvo este título durante 159 días este mismo año. Todavía está muy lejos de ser contendiente al Campeonato Mundial que tiene MJF. Y mucho más de asentarse en el plano estelar como los grandes nombres de la compañía. No obstante, si continúa evolucionando como hasta ahora, quizá en un futuro lo consiga. Tan solo tiene 26 años.

► Booker T duda de Wheeler Yuta

Nunca se sabe lo que puede pasar, incluso los planes pueden cambiar, aunque no tenemos ninguna información de que All Elite Wrestling esté planeando un salto tan grande para Wheeler Yuta. Y mientras tanto nos planteamos si su nombre puede ser un impedimento para que triunfe al más alto nivel. Lo hacemos porque en un reciente episodio de su podcast, The Hall of Fame, Booker T valoraba esto mismo, dando a entender que cree que llamarse como se llama no es lo mejor para algún día ser el luchador más importante.

“Estoy pensando en los muchachos desde una perspectiva general, y lo único en lo que estoy pensando es en ‘campeón’. Estoy pensando en este niño que dice: ‘Tengo que ser campeón’. Y lo primero que pienso es: ¿Wheeler Yuta suena como un nombre de campeonato? Sabes, eso es lo primero que me llama la atención. ‘¡El Campeón de AEW, Wheeler Yuta!’. Se está poniendo detrás de la bola 8 de inmediato”.

El miembro del Salón de la Fama de WWE también señala que le recuerda al ex luchador Elix Skipper:

«Hay un tipo en el pasado… Un tipo que tenía una gran cantidad de talento en los días de TNA, y se hacía llamar Elix Skipper, y dije: ‘Hombre, ese es simplemente no es un nombre de campeonato. Si el hermano simplemente cambiara su nombre, podría ser visto un poco diferente‘”.