Booker T duda de que la WWE vaya a ser vendida

Que la WWE va a ser vendida parece más cerca que nunca, pero Booker T no cree que suceda este año 2023. Si sucede, apunta. Comparte sus pensamientos sobre dicha posibilidad en su podcast, The Hall of Fame.

► Booker T y la venta de la WWE

“WWE en este momento es tan fuerte como lo ha sido en bastante tiempo en estos últimos meses. Las acciones han subido. Hay un montón de conversación sucediendo por ahí. Personalmente, ¿creo que la empresa venderá pronto? Voy a decir que no. Así soy yo. En cuanto a la venta de la empresa en el corto plazo. Eso es dentro de los próximos 365 días. No veo que eso suceda. Una venta de esa magnitud, tiene que haber tantas T cruzadas e I punteadas. Solo puedo imaginar el dinero involucrado en una venta como esa. No es como comprar un auto o una casa, me imagino. Nunca he estado en esta posición antes ni nada. No veo que suceda dentro de los próximos 365 días. Podría estar equivocado, pero vamos a estar hablando de eso dentro de un año.

“Es una gran noticia. Incluso una posible venta. No sé la situación financiera de McMahon ni nada, eso está muy por encima de mi nivel salarial. Creo que la familia está bien en lo que respecta al dinero. Vince McMahon ha existido por mucho tiempo. Creo que tiene suficiente dinero para ser feliz. No creo que billones y billones de dólares más lo hagan mucho más feliz. Aseguraría su vida familiar y su legado durante años y años, eso es algo de lo que el dinero generacional de la familia no tendría que preocuparse.

“Ser propietario de la WWE es algo que también es una riqueza generacional en sí misma. Para que eso se transmita a los niños y los niños puedan ir con eso, creo que eso es lo que un padre… eso es lo que haría, si fuera su padre y fueran mis hijos. Estaría pensando en construir esta cosa lo más grande que pueda para que algún día puedan hacer lo que quieran con ella, tal como su padre se la pasó. Así es como lo veo. Podría hablarse mucho sobre una venta, pero al final del día, no creo que vaya a suceder, no pronto, si sucede”.