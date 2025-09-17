Booker T descarta trabajar en SmackDown a tiempo completo

El viernes pasado, Corey Graves dejó brevemente su rol como comentarista de WWE SmackDown para narrar WWE x AAA Worlds Collide en Las Vegas junto a Konnan y JBL. En su lugar y el de Michael Cole, la WWE designó a Booker T y Vic Joseph (actuales comentaristas de NXT) como comentaristas invitados durante la transmisión de la marca azul que se llevó a cabo en Norfolk, Virginia.

► Booker T trabajó como comentarista invitado en SmackDown

De acuerdo a lo indicado por Booker T en la reciente edición de su podcast Hall of Fame, su participación en la mesa de comentaristas de SmackDown fue, por ahora, una ocasión única. Sin embargo, no descarta la posibilidad de comentar las incidencias del elenco principal con más frecuencia en el futuro.

«Lo más increíble fue cuando llegué al Scope Arena en Norfolk, donde aparcas justo debajo. Entré y me invadieron los recuerdos de todas las veces que había estado en ese Norfolk Scope en la WCW. Tantas veces haciendo ese recorrido y los fans siempre estaban ahí para saludarte. Buscaban fotos, autógrafos y todo eso. Fue simplemente increíble»

«Fue increíble formar parte de SmackDown, solo una noche. Fue increíble formar parte de la transmisión por una noche. Vic y yo nos divertimos muchísimo. Esas dos horas pasaron volando. Siempre dije que no quería volver a comentar en el elenco principal. Probablemente mucha gente no quiera verme, pero lo pasé genial, Vic y yo el viernes por la noche. Ojalá tenga la oportunidad de volver a hacerlo algún día».

Tras su aparición en SmackDown, Booker T y Vic Joseph volvieron a sus labores habituales en NXT, donde incluso formaron parte de la mesa de comentaristas en la reciente edición especial de la marca, «NXT Homecoming».