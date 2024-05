Booker T: «Tenemos que dejar atrás la Attitude Era»

La Attitude Era es la época de WWE más recordada y celebrada pero el miembro del Salón de la Fama Booker T cree que es el momento de seguir adelante. Él, que fuera un integrante de la misma, considera que no pueden devolverla al presente continuamente, como hacía (no está contestando al Campeón Mundial de Peso Pesado) Damian Priest no hace mucho:

«Todos obviamente les gusta compararnos con la Attitude Era. Estamos haciendo algunas cosas que la Attitude Era habría soñado, y estoy orgulloso de ser uno de los líderes en este momento. Con este [título], me solidifico como una de las personas a las que vamos a mirar para liderar. Eso es algo de lo que me siento humilde y orgulloso. Entonces, ¿cómo me mantengo aquí? Lo mismo que he estado haciendo. Simplemente ser mejor mañana de lo que fui ayer».

► «Tenemos que dejar atrás la Attitude Era»

Veamos lo que comenta el también comentarista de NXT en una reciente entrevista con CBS Sports (vía SHAK Wrestling):

«La Attitude Era es algo que siempre vamos a recordar. Siempre será parte de nuestra vida de alguna manera. Pero entiendo lo que están diciendo tipos como Cody en cuanto a esta era actual. Esta es su era. ¿Es mejor que la Era de la Actitud? Bueno, para ellos, debería serlo. La cosa es que no podemos seguir hablando de la Era de la Actitud eternamente.

«Tarde o temprano tendremos que avanzar. Tendremos que empezar a hablar de esta próxima generación [risas], de gente como Roman Reigns y Cody Rhodes y el legado que están creando. Así que lo entiendo, lo comprendo. Si estuviera en los zapatos de Cody Rhodes, Drew McIntyre o cualquiera de estos jóvenes, me sentiría exactamente igual».