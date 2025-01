Booker T defiende los shows de tres horas de WWE

En recientes declaraciones, Triple H explicaba que la duración de WWE RAW en Netflix no estará fijada:

«Será flexible. No sé necesariamente si se aplican las limitaciones de tiempo de la televisión en red o la televisión por cable. Es una plataforma ligeramente diferente. Si este episodio necesita durar una hora, genial, es una hora. Si el próximo episodio necesita durar 42 minutos, son 42 minutos. Es lo que hace que el producto sea el mejor».

También se ha confirmado que SmackDown durará tres horas de ahora en adelante.

► Shows de tres horas

Una hora y media, dos, tres, menos de una… cada cual tiene un gusto distinto al respecto. Por ejemplo, el miembro del Salón de la Fama y actual comentarista de NXT Booker T cree que el talento prefiere las tres horas porque de esa manera tienen más tiempo para disponer de una oportunidad en televisión.

“Creo que el show de tres horas funciona desde la perspectiva del talento porque nosotros, los muchachos, queremos estar en el programa. Así que esa hora extra, quiero decir, si a ustedes no les gusta, eso es una cosa, pero para mí, estoy pensando en el cheque [risas]. Estoy pensando en que me paguen, en que el tiempo al aire vale la pena, así que adelante. Desde la perspectiva de los muchachos, lo entiendo totalmente. Si se pudiera estructurar correctamente, no veo ningún problema con tener un show de tres horas. Creo que los fanáticos sintonizarán, lo han estado haciendo durante bastante tiempo, creo que los fans finalmente se acostumbraron al show de tres horas. Así que sí, estoy a favor, me gusta».

Al final, no es cuestión tanto de la duración sino de la calidad del show.

