Booker T da su predicción para Royal Rumble 2023

Royal Rumble 2023 es este fin de semana y existe mucha expectativa por el evento, específicamente por el combate de treinta hombres, ya que se ha anunciado la vuelta de Cody Rhodes luego de varios meses de inactividad por un desgarro en el músculo pectoral. Precisamente, el propio Cody, junto a Seth Rollins y Sami Zayn, lucen como los favoritos para salir victoriosos y asegurarse un boleto para WrestleMania 39.

► Cody Rhodes y Sami Zayn, los favoritos de Booker T para Royal Rumble

El miembro del Salón de la Fama, Booker T, quien también había mostrado su predisposición a trabajar en el Royal Rumble varonil y que solo está esperando una llamada, ha dado su opinión sobre el próximo evento premium en vivo y predijo quién podría ganar el Royal Rumble masculino en su reciente Podcast Hall of Fame. Mencionó a Cody Rhodes y Sami Zayn como favoritos para la victoria, aunque tampoco descartó una posible aprición de The Rock en el evento, aunque no en el combate de treinta hombres.

“Creo que tratando de llegar a esa imagen que estamos tratando de pintar, creo que es muy factible que pueda ver a Cody Rhodes ganando esto, porque tenemos que encontrar a Roman como un oponente que los fanáticos respaldarán, y podemos salir y ganar algo de dinero”

“Creo que el momento de The Rock, en esta etapa de The Rock regresando a su carrera de lucha libre, será en un combate individual o en un combate por equipos. No creo que sea en un Rumble.”

“También puedo ver a Sami Zayn ganando solo porque ha tenido ese efecto de iluminación en una botella. Hemos podido ver lo bueno que es este tipo. Su entretenimiento es exagerado. Puede salir y actuar con cualquiera en el negocio.”