Booker T cuestiona la química entre The Usos y The Vision

El pasado fin de semana en Wrestlepalooza, Jimmy y Jey Uso protagonizaron su primer combate televisado por equipos en seis meses, luchando contra Bron Breakker y Bronson Reed y teniendo a LA Knight como árbitro invitado especial. Al final, los miembros de The Vision se llevaron la victoria y dejaron un tanto lastimado a Jey.

► Booker T criticó el combate entre The Usos y The Vision

Las luchas que se vieron en Wrestlepalooza no fueron de lo mejor, e incluso recibieron fuertes críticas por parte de ESPN, quien transmitió el evento para los Estados Unidos de América. Booker T también criticó el combate abridor entre The Usos y The Vision en la reciente edición de su podcast «Hall of Fame», agregando que incluso una de las lanzas de Bron Breakker al final del combate no lució igual que las anteriores. No obstante, el miembro del Salón de la Fama WWE destacó el papel de LA Knight como réferi especial.

«Se notaba que esos chicos estaban apagados. Se notaba que no había química. Seamos sinceros. Si no me equivoco, puede que sea la primera vez que trabajan juntos. Jimmy y Jey acaban de volver. Es como dijo Buff Bagwell cuando él y yo tuvimos ese combate: ‘Mi ritmo está desfasado, el de Booker está desfasado’. Incluso desde el sillazo que impactó a Bronson Reed, para que eso sucediera, para que la silla rebotara y te diera de lleno en la frente, las cosas no cuadraban.»

«LA Knight salió y presionó a los demás para que enderezaran el rumbo cuando, de hecho, se estaban desviando un poco. No fue la mejor lucha por equipos, pero, de nuevo, es difícil salir y rendir al máximo nivel siempre».