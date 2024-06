Booker T cuestiona si Ethan Page tiene nivel de WWE

Durante el episodio de WWE NXT del 4 de junio, Ethan Page firmó el contrato para unirse al elenco de la marca amarilla. Pero, ¿tiene nivel suficiente? También lo hizo para luchar por el Campeonato NXT en Battleground el 9 de junio. Volviendo a la pregunta, Booker T quiere descubrir si es así o no.

► ¿Ethan Page tiene nivel de WWE?

«Con Ethan Page siendo intercalado directamente en el evento principal con Trick Williams en Las Vegas, en este momento, para mí, si yo fuera Ethan Page, diría, ‘Esta es exactamente la forma en que quiero regresar’. Directamente en la mezcla, justo en el medio de todo. Así que para mí, ese combate tiene mucho interés. Simplemente porque se juntó de la nada. Ni siquiera sabía que iba a suceder.

La cosa es, honestamente, hablo de esto todo el tiempo, Ethan Page no es un tipo en el que AEW realmente, realmente haya puesto mucho empeño, ¿verdad? La razón por la que digo eso es que él dice que cuando apareció en NXT y boom, la cámara reveló quién era, supe exactamente quién era. No tuve que pensar ni un momento. No necesitaba ningún video promocional para construir su imagen ni nada por el estilo. Yo estaba como, ‘Oh hombre, es Ethan Page.’ Es porque en AEW, él era muy vocal. Hablo con mis estudiantes sobre ser vocal todo el tiempo. Él era un tipo que quería ser el líder. Siempre estaba hablando, y se notaba que quería ser el jefe de su grupo.

«Así que creo que lo de Ethan Page y Trick Williams, entrando en ese combate el domingo, realmente me va a dar la oportunidad de evaluar a Ethan Page. Quiero ver qué tan bueno es. Quiero ver cuán bueno realmente es este tipo. Habla muy bien, pero para mí, tienes que demostrármelo. Así que con Trick el domingo, voy a estar buscando los intangibles, y quiero ver si Ethan Page tiene los intangibles para trabajar a este nivel, y después de este domingo, ustedes lo sabrán porque o estará recibiendo el pulgar hacia arriba o el viejo pulgar hacia abajo el lunes por la mañana», dice el comentarista y Hall of Famer en The Hall of Fame.