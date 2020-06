christian en extreme rules

Después del regreso competitivo de Edge, gran parte de nuestros esquemas sobre las lesiones de viejas glorias de WWE se han venido abajo, al menos dentro de una franja de edad aún razonable para la práctica de la lucha libre. Y Christian fue la última de ellas ayer.

Colérico por lo sucedido 24 horas antes, "Captain Charisma" salió a confrontar a Randy Orton en Raw, aceptando el reto de este de disputar un combate no sancionado. Mala decisión. Porque entre el golpe bajo que Ric Flair le endosó a traición y un libre directo que Orton ejecutó con su cabeza, Christian salió del Performance Center hecho un despojo, con una irónica proposición de "The Viper" antes de ser trasladado en camilla: conseguir el alta competitiva y verse las caras con él. ¿O no tan irónica?

► Booker T ve a Christian en Extreme Rules 2020

Ya dije que cabe la opción de que Christian dispute una lucha oficial contra Orton, especialmente si se confirma que la lesión sufrida por Edge en Backlash 2020 le impide disputar lo que apunta a una definitiva revancha en SummerSlam 2020. Y Booker T, bajo la más reciente edición de su podcast 'Hall of Fame", apunta a tal vía.